Διπλωματικές πηγές για Ρούμπιο: «Η ευαισθησία δεν σημαίνει δικαίωμα»

Σαφές μήνυμα ότι οι «ευαισθησίες» τρίτων χωρών δεν συνιστούν δικαίωμα στέλνουν ανώτατες διπλωματικές πηγές στον απόηχο των δηλώσεων του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI), κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, αναφερόμενος στα έργα ενεργειακής διασύνδεσης και «φωτογραφίζοντας» το GSI, σημείωσε ότι «τα έργα αυτά περιπλέκονται από τις ευαισθησίες που έχουν και άλλες χώρες της περιοχής».

Κληθήσες να σχολιάσουν τη συγκεκριμένη αναφορά, οι διπλωματικές πηγές ανέφεραν: «Η ευαισθησία δεν σημαίνει και δικαίωμα».

Η επισήμανση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτυπώνει τη θέση της Αθήνας ότι οι αντιδράσεις ή οι «ευαισθησίες» τρίτων χωρών έναντι της ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν μπορούν να παράγουν δικαιώματα ούτε να περιορίζουν δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο.

Η αμερικανική δέσμευση για το GSI και η «ιδιωτική διπλωματία»

Σε ό,τι αφορά στη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο έργο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι διπλωματικές πηγές παρέπεμψαν στις επανειλημμένες αναφορές του Μάρκο Ρούμπιο περί αμερικανικής δέσμευσης στα έργα ενεργειακής διασυνδεσιμότητας.

Όπως επισημάνθηκε, η θέση της Ουάσιγκτον υπέρ του έργου είναι σαφής, ενώ η σχέση και η συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκφράζεται αυτή η δέσμευση.

Για την αναφορά του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην «ιδιωτική διπλωματία», οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι ορισμένα ζητήματα δεν μπορούν, εκ της φύσεώς τους, να δημοσιοποιούνται, καθώς αφορούν ευαίσθητες πληροφορίες και χειρισμούς εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.

Το τι θα πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το State Department, εφόσον προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την ενεργειακή διασυνδεσιμότητα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκτεθεί δημοσίως, επισημάνθηκε, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα λειτουργήσει η διπλωματία. Για την επανεκκίνηση των εργασιών του GSI διευκρινίστηκε ότι αυτή δεν εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση ούτε από κάποιον ελληνικό φορέα. Όταν υποβληθεί το σχετικό αίτημα από την αρμόδια εταιρεία, η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη να προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και στις αναγκαίες αδειοδοτήσεις, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.