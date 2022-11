Το τραγούδι του Elvis Presley για τα φετινά Χριστούγεννα

Παρουσιάστηκε επισήμως σήμερα το χριστουγεννιάτικο τραγούδι του Elvis Presley, που θα κυριαρχήσει στις φετινές γιορτές.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Πρόκειται για το κομμάτι “Here Comes Santa Claus (Right Down Santa Claus Lane)“, το οποίο είχε γράψει ο Oakley Haldeman και είχε πρωτοτραγουδήσει το 1947 ο Gene Autry. Τον Gene Autry τον αποκαλούσαν “Ο τραγουδιστός καουμπόις” και ήταν βέβαια ένας από τους δημοφιλέστερους καλλιτέχνες της country μουσικής εκείνης της εποχής. Που μεταξύ άλλων έκανε πολλές εμφανίσεις και σε ροντέο που γινόντουσαν στις διάφορες πολιτείες της Αμερικής.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’40 το τραγούδι το ερμήνευσαν η Doris Day (1949), ο Bing Crosby και Andrews Sisters. Η ηχογράφηση του Elvis Presley ήρθε το 1957.

Αργότερα το είπαν και άλλοι καλλιτέχνες, όπως οι Beach Boys (1974), ο Willie Nelson (1979), ο Glen Campbell, ο RuPaul, ο Billy Idol (2006), ο Bob Dylan (2009), η Mariah Carey (2010), οι Chicago (2011) και άλλοι.

