Elvis Presley: Η άγνωστη ηχογράφηση σε πρόβα που δόθηκε στη δημοσιότητα

Δόθηκε εχθές στην δημοσιότητα για πρώτη φορά μία ηχογράφηση του Elvis Presley που είναι από πρόβα, μαζί με το συγκρότημά του, πάνω στο τραγούδι της country μουσικής “Always On My Mind”. Μία μπαλάντα που είχαν γράψει οι Wayne Carson, Johnny Christopher και Mark James, που είχε ηχογραφήσει πρώτη η Brenda Lee, αλλά που είχε κυκλοφορήσει πρώτη η Gwen McCrae (με τίτλο “You Were Always on My Mind”) τον Μάρτιο του 1972. Η εκτέλεση της Brenda Lee κυκλοφόρησε τελικά τρεις μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 1972.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Όμως ο Elvis Presley, που στην καριέρα του ηχογράφησε περισσότερα από 600 τραγούδια, είναι αυτός που έκανε το κομμάτι επιτυχία. Το 1982 κυκλοφόρησε μία από τις πιο ωραίες εκτελέσεις του τραγουδιού, από τον Willie Nelson. Επίσης, επιτυχία το έκανε το 1987 και το βρετανικό synth-pop συγκρότημα των Pet Shop Boys.

