Το νέο άλμπουμ των Rolling Stones – BINTEO

Νέα δισκογραφική δουλειά αναμένεται από τους Rolling Stones, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει διεθνώς στις 20 Οκτωβρίου 2023. Θα έχει γενικό τίτλο “Hackney Diamonds” και θα είναι το 24ο βρετανικό και ταυτόχρονα το 26ο αμερικανικό στούντιο άλμπουμ του βρετανικού ροκ συγκροτήματος.

Οι Stones κυκλοφόρησαν για τελευταία φορά στούντιο άλμπουμ το 2016, μια συλλογή από blues διασκευές με τίτλο “Blue & Lonesome”. Το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος με πρωτότυπο υλικό ήταν το “A Bigger Bang” το 2005, αλλά συνέχισαν να ηχογραφούν περιστασιακά μερικά κομμάτια, όπως για τη συλλογή GRRR! το 2012 και το single “Living in a Ghost Town” για τον κορονοϊό το 2020.

Ο νέος δίσκος περιλαμβάνει 12 νέα τραγούδια, τα οποία έγραψαν οι Mick Jagger και Keith Richards, εκτός από τρία στα οποία συμμετείχε στη δημιουργία τους και ο Αμερικανός συνθέτης, τραγουδιστής, κιθαρίστας και παραγωγός Andrew Watt. Ο οποίος καμμία σχέση δεν έχει με τον εκλειπόντα ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts.

Ο Andrew Watt είναι πολύ πετυχημένος παραγωγός και συνθέτης. Έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα, όπως με τον Justin Bieber, την Miley Cyrus, τον Ozzy Osbourne, τους Pearl Jam, τον Iggy Pop και άλλους. Ένα από τα τρία νέα τραγούδια στα οποία συμμετείχε δημιουργικά ο Andrew Watt, είναι το πρώτο σινγκλ του άλμπουμ, το “Angry”, το οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω, με ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ γυρισμένο στην αγαπημένη περιοχή ανάμεσα στο Hollywood και το Beverly Hills.

Για το “Hackney Diamonds”, είχε προλάβει και είχε ηχογραφήσει τα ντραμς ο αείμνηστος Charlie Watts, σε δύο κομμάτια, στα “Live by the Sword” και “Mess It Up”. Επίσης στον δίσκο συμμετέχουν παίζοντας μπάσο, ο Paul McCartney και ο Bill Wyman, μετά από 30 χρόνια που έχει αποχωρήσει από το γκρουπ. Η Lady Gaga έχει κάνει φωνητικά στο “Sweet Sounds of Heaven” και λέγεται ότι στις ηχογραφήσεις έχουν λάβει μέρος και οι Elton John και Stevie Wonder.

Το tracklisting θα έχει ως εξής:

“Angry” (with Watt)

“Get Close” (with Watt)

“Depending On You” (with Watt)

“Bite My Head Off”

“Whole Wide World”

“Dreamy Skies”

“Mess It Up”

“Live by the Sword”

“Driving Me Too Hard”

“Tell Me Straight”

“Sweet Sounds of Heaven”

“Rolling Stone Blues”

