Το νέο άλμπουμ των Jethro Tull έχει τίτλο «RökFlöte»

Είναι η πρώτη φορά από το 1980, που ο Ian Anderson και η παρέα του, οι Jethro Tull, έκαναν τόσο λίγο καιρό να βγάλουν έναν νέο δίσκο.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Τον Ιανουάριο του ’22 είχαν βγάλει LP “The Zealot Gene” και πέρσι τον Νοέμβριο, το συγκρότημα ανακοίνωσε επίσημα μέσα από την σελίδα του στο Facebook ότι την άνοιξη θα κυκλοφορούσε το νέο άλμπουμ. Και πράγματι ο νέος δίσκος είναι εδώ και έχει τον γενικό τίτλο “RökFlöte”. Και βέβαια τόσο ο τίτλος όσο και ο ίδιος ο Anderson απαντούν στο ερώτημα αν το φλάουτο μπορεί ακόμα να ροκάρει, όπως έκανε επί τόσες δεκαετίες.

Το “RökFlöte” του 2023 είναι το 23ο στούντιο άλμπουμ των Jethro Tull. Το συνδετικό “rök” σημαίνει περισσότερη “μοίρα” ή “κατεύθυνση”, αλλά εν προκειμένω παραπέμπει βέβαια και στο είδος της μουσικής. Το έργο κυκλοφόρησε και σε διπλό δίσκο βινυλίου, σε πολυτελή έκδοση, με δοκιμαστικά, ένα bonus track και συνέντευξη του Ian Anderson. Βασικά υπάρχουν 12 νέα κομμάτια.

Οι Jethro Tull, που είναι ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος το καλοκαίρι του 2019 είχε πάει στο Ηρώδειο, μαζί με την κόρη του Δάφνη, να παρακολουθήσει τη συναυλία του γκρουπ, απαντούν και πάλι στο πως το φλάουτο μπορεί να ροκάρει. Η απάντηση βέβαια είναι προφανής και ξεκάθαρη πλέον σε όσους παρακολουθούν την πορεία του Ian Anderson επί δεκαετίες, καθώς στεκόμενος στο ένα πόδι φυσούσε το ένα κομμάτι μετά το άλλο, παίζοντας το φλάουτο σαν να έπαιζε ηλεκτρική κιθάρα.

Τον τελευταίο καιρό ο Anderson έψαξε τις καταβολές του, σε βάθος 3-4 γενεών στο παρελθόν, με δεδομένο ότι ο πατέρας και η μητέρα του προερχόντουσαν από διαφορετικές φυλές. Ο πατέρας του ήταν καθαρός Σκωτσέζος, με πιθανή καταγωγή από τους Βίκινγκς, που μετακινήθηκαν από την Δανία ή την Νορβηγία. Ενώ η μητέρα του ήταν από την Αγγλία, περισσότερο από την κέλτικη πλευρά και πιθανότατα να προήλθε από μετακίνηση εκ της Γαλλίας προς τα τέλη του 11ου αιώνα. Όλο αυτό το μείγμα καταβολών, πάντα ήταν συναρπαστικό για τον καλλιτέχνη.

Προετοιμάζοντας το εν λόγω project, o Ian είχε ηχογραφήσει επί 3-4 εβδομάδες δοκιμαστικά, τα οποία τα έστελνε στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος για να ακούσει τη γνώμη τους. Στη συνέχεια ακολούθησαν έξι ημέρες με πρόβες και η ηχογράφηση, που κράτησε επτά ημέρες.

Ο Ian Anderson θυμάται ότι όταν ξεκίνησε να παίζει φλάουτο, τα μοναδικά του ακούσματα μέχρι τότε, ήταν τραγούδια της folk μουσικής και κομμάτια της κλασικής. Είχε συνειδητοποιήσει ότι το όργανο είχε σχεδόν διακοσμητικό ρόλο σε είδη όπως η pop και η jazz μουσική. Προτίμησε να παραμείνει στο φλάουτο, διότι έπαιζε και κιθάρα, αλλά – όπως λέει ο ίδιος – ήξερε ότι ποτέ δεν θα γινόταν τόσο καλός όσο o Eric Clapton, ο Jeff Beck, ο Jimmy Page ή ο Ritchie Blackmore. Προσπάθησε αρχικά να βγάλει μερικές νότες. Όταν έβγαλε πέντε νότες, τότε πλέον μπορούσε να παίζει την κλίμακα των blues και να παίζει και σόλα. Συνέχισε λοιπόν να παίζει φλάουτο αλλά να σκέπτεται σαν να έπαιζε ηλεκτρική κιθάρα.

Μία από τις πρώτες επιρροές του ήταν ο Αμερικανός μουσικός της jazz, Rahsaan Roland Kirk, ο οποίος έπαιζε σχεδόν όλα τα πνευστά και εξαιρετικό φλάουτο. Και ιδιαίτερα το κομμάτι “Serenade To A Cuckoo” από το άλμπουμ του 1965 “I Talk with the Spirits”, το οποίο ο Ian το “υιοθέτησε” και το έπαιζε τα πρώτα χρόνια στο Marquee Club.

Ο Anderson αναφέρει ότι και ο φλαουτίστας των Moody Blues, ο Ray Thomas, ήταν στην ουσία ένας διακοσμητικός φλαουτίστας. Αντίστοιχα και ο σαξοφωνίστας των Traffic, ο Chris Wood και οι King Crimson, που είχαν και ολίγο φλάουτο. Με το πέρασμα των ετών, ο Ian εγκατέλειψε σταδιακά την τεχνοτροπία των blues και πέρασε περισσότερο σε εκείνη της folk μουσικής, με επιρροές από την Ιρλανδία και την μουσική για φλάουτο, που προερχόταν από την Ινδία και την Ασία γενικότερα.

Στο νέο άλμπουμ “RökFlöte” ο Ian Anderson υπογραμμίζει ότι θα βρούμε μελωδικές επιρροές, περισσότερο από την κλασική μουσική, ιδιαίτερα του 18ου και 19ου αιώνα.

Rahsaan Roland Kirk – Serenade To A Cuckoo

Jethro Tull – Serenade to a Cuckoo (2001 Remaster)

Jethro Tull – Voluspo

Jethro Tull – Ginnungagap

Jethro Tull – Allfather

Jethro Tull – The Feathered Consort

Jethro Tull – Hammer On Hammer

Jethro Tull – Wolf Unchained

Jethro Tull – The Perfect One

Jethro Tull – Trickster (And the Mistletoe)

Jethro Tull – Cornucopia

Jethro Tull – The Navigators

Jethro Tull – Guardian’s Watch

Jethro Tull – Ithavoll

