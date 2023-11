Τι θέλει να πει η γάτα σας; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν τι σημαίνουν οι εκφράσεις τους

Εάν έχετε γάτα, μπορεί να νιώθετε ότι έχετε αναπτύξει μια κοινή γλώσσα με το κατοικίδιό σας, είτε πρόκειται για κάποιο νιαούρισμα είτε για κάποια ιδιαίτερη ματιά. Αλλά ξέρετε πραγματικά πώς νιώθει η γατούλα σας;

Μια μελέτη αποκάλυψε ότι οι γάτες έχουν σχεδόν 300 διαφορετικές εκφράσεις προσώπου. Συγκεκριμένα, το «μενού» περιλαμβάνει 126 εκφράσεις προσώπου που υποδηλώνουν ότι αισθάνονται φιλικά και 102 που δείχνουν ότι γκρινιάζουν.

Η MailOnline εξηγεί πώς να καταλάβετε εάν η γάτα σας αισθάνεται ικανοποιημένη, ανήσυχη ή ακόμη και εχθρική, με βάση τις εκφράσεις του προσώπου και τις κινήσεις του σώματός της.

Το βιβλίο της συγγραφέως Lili Chin, Kitty Language, κυκλοφόρησε φέτος και περιγράφεται ως ένας «εικονογραφημένος οδηγός για την κατανόηση της γάτας σας».

Όταν γράφει το βιβλίο, η Chin μίλησε με «συμπεριφοριστές γάτας» – ειδικούς που μελετούν τις κινήσεις και τους τρόπους των γατών – και τους ζήτησε να εξηγήσουν πώς επικοινωνούν τα ζώα.

Οι εκφράσεις της γάτας

Ευχαριστημένη

Τα αυτιά των γατών έχουν 32 μύες το καθένα και είναι από τα πιο εκφραστικά μέρη του σώματός τους, εξηγεί η Chin στο βιβλίο της.

Αν κοιτούν προς τα εμπρός, με τις άκρες να δείχνουν προς τα πάνω, αυτό σημαίνει ότι η γάτα είναι ικανοποιημένη. Η Chin πιστεύει επίσης ότι ένα απαλό βλέμμα, όταν ανοιγοκλείνει τα μάτια της, είναι σημάδι ειρήνης, ενώ αν η ουρά είναι όρθια και χαλαρή, είναι σημάδι φιλικής διάθεσης.

Ανήσυχη

Εάν τα αυτιά της γάτας σας είναι «ισιωμένα», με τις άκρες να δείχνουν προς τα κάτω ή προς τα πίσω, υποδηλώνει ότι το κατοικίδιό σας είναι ανήσυχο, σύμφωνα με την Chin. Εάν η γάτα γλείφεται ξαφνικά ενώ κάνει κάτι άλλο, μπορεί επίσης να προσπαθεί να ηρεμήσει.

Περίεργη

Η Chin συμβουλεύει να προσέχετε τα «αυτιά ραντάρ», όταν κατά το τέντωμα των αυτιών, αυτά περιστρέφονται προς μία κατεύθυνση και μετά αλλάζουν πορεία.

Αυτό σημαίνει ότι η γάτα είναι περίεργη, σαρώνει το δωμάτιο για να εντοπίσει έναν συγκεκριμένο ήχο.

Η ουρά της γάτας σας μπορεί επίσης να παρέχει βασικές ενδείξεις ότι νιώθει περίεργη.

Ένα ακούμπημα με την ουρά σημαίνει «γεια» και ένα γύρισμα από τη μια πλευρά στην άλλη σημαίνει ότι η γάτα αιχμαλωτίζεται από κάτι.

Όσο μεγαλύτερο είναι το χτύπημα με την ουρά, τόσο πιο δυνατό το ενδιαφέρον.

Ενθουσιασμένη

Εάν τα μουστάκια της είναι απλωμένα προς τα εμπρός και η γάτα είναι ενθουσιασμένη, μπορείτε να υποθέσετε ότι είναι δεκτική.

Εν τω μεταξύ, τα δόντια που τρίζουν υποδηλώνουν ότι έχουν ενθουσιαστεί με κάτι που έχουν δει, σύμφωνα με την Chin.

Μη φιλική

Εάν στρίβει τα μουστάκια της προς τα πίσω, σημαίνει ότι η γάτα σας θέλει να μείνετε μακριά.

Ένα παρατεταμένο βλέμμα με το κεφάλι ψηλά είναι επίσης σημάδι απειλής.

Επιπλέον, εάν η γάτα σας γλείφει τα χείλη ή τη μύτη της γρήγορα και στη συνέχεια καταπίνει το σάλιο της, μπορεί να είναι ανήσυχη και να θέλει να μειώσει την ένταση που νιώθει. (Αν γλείφει τα χείλη της μετά το φαγητό, έχει απλώς χορτάσει)

Τρομοκρατημένη

Διεσταλμένες κόρες οφθαλμών; Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει τρόμο, αν και ο Chin ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι απαραίτητο, καθώς οι γάτες βλέπουν ό,τι κινείται με κάθε λεπτομέρεια.

«Αν η δική σου γάτα φαίνεται σαν να σε κοιτάζει χωρίς να ανοιγοκλείνει τα μάτια της, μπορεί να σημαίνει ότι κοιτάζει απλώς τις κινήσεις που γίνονται στο δωμάτιο και όχι απευθείας εσένα».

Επιπλέον, εάν η ουρά είναι χαμηλωμένη και άκαμπτη, το ζώο μπορεί να μην είναι σίγουρο: σέρνεται και διατηρεί χαμηλό προφίλ.

Η Δρ. Brittany Florkiewicz, ερευνήτρια από το Κολέγιο της Λυών στο Αρκάνσας και βασική συγγραφέας της νέας μελέτης, πρόσθεσε: «Είναι καλό να κοιτάμε τα αυτιά, τα μάτια και τα μουστάκια μιας γάτας για να καταλάβουμε αν νιώθει φιλικά».

Πόσο καλά γνωρίζεις την γάτα σου; Τα 13 μυστικά σήματα που στέλνουν

Οι γάτες συχνά χαρακτηρίζονται απόμακρα, μοναχικά, εκδικητικά και σατανικά πλάσματα, αλλά τέτοιοι χαρακτηρισμοί απέχουν πολύ από την αλήθεια.

Στην πραγματικότητα, οι αιλουροειδείς φίλοι μας επικοινωνούν συνεχώς τα συναισθήματα στοργής και αγάπης, μέσα από τα μουστάκια τους, την ουρά τους, το πρόσωπο ή τη γλώσσα του σώματός τους.

Στο νέο της βιβλίο Kitty Language: An Illustrated Guide to Understanding Your Cat, η συγγραφέας Lili Chin – με τη βοήθεια σχολιαστών συμπεριφοράς ζώων – εξηγεί πώς να ερμηνεύσετε τις κινήσεις του κατοικίδιου ζώου σας.

Δείτε μερικές από τις πιο κοινές συμπεριφορές και τι θα μπορούσαν να σημαίνουν