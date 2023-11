«Βόμβα» από Daily Mail: ΗΠΑ και Κίνα συνεργάστηκαν σε ιό που έμοιαζε στον κορονοϊό πριν από την πανδημία

Εδώ και καιρό είναι γνωστό ότι τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ, που είναι αρμόδια την έρευνα στην βιοϊατρική και την δημόσια υγεία, είχαν συνεργασία με το επίμαχο εργαστήριο ιών στην Γουχάν της Κίνας, που χρεώνεται την διαρροή του κορονοϊού με βάση κάποια σενάρια.

Ωστόσο τώρα αποκαλύπτεται σε έρευνα ότι εργαστήριο στην Μοντάνα των ΗΠΑ έκανε πειράματα με στέλεχος κορονοϊού που είχε μεταφερθεί από το εργαστήριο της Γουχάν έναν μόλις χρόνο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail, την αποκάλυψη έκανε μία ομάδα ακτιβιστών στο διαδίκτυο με την ονομασία White Coat Waste Project που ερευνά το σενάριο η πανδημία να ξεκίνησε από διαρροή του ιού από εργαστήριο.

Η ομάδα εντόπισε μία έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2018 στο περιοδικό για τους ιούς με τον τίτλο «SARS-Like Coronavirus WIV1-CoV Does Not Replicate in Egyptian Fruit Bats». Σε αυτή την έρευνα φαίνεται ότι το εργαστήριο της Μοντάνα έκανε πειράματα με την συνεργασία του Ινστιτούτου Ιολογίας της Γουχάν. Οι επιστήμονες πήραν 12 Αιγυπτιακές νυχτερίδες από έναν ζωολογικό κήπο στο Μέριλαντ και τις εμβολίασαν με το στέλεχος του κορονοϊού WIV1, ο οποίος εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε κινεζικές νυχτερίδες.

Έκαναν εξετάσεις στα ζώα καθημερινά και μετρούσαν το σωματικό βάρος και τη θερμοκρασία. Την τρίτη, έβδομη και 28η ημέρα, τέσσερις από τις νυχτερίδες υποβλήθηκαν σε ευθανασία και η καρδιά, το συκώτι, τα νεφρά, η σπλήνα, η κύστη, τα αναπαραγωγικά όργανα, τα μάτια και ο εγκέφαλός τους συλλέχθηκαν για ανάλυση. Οι επιστήμονες ανέλυσαν επίσης τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων και τα αντισώματα.

Τελικά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το στέλεχος του κορονοϊού δεν προκάλεσε «ισχυρή μόλυνση» και «παρατήρησαν πολύ περιορισμένα στοιχεία αναπαραγωγής του ιού».

Η ομάδα των ακτιβιστών ζητάει πλέον περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία για το πείραμα, καθώς φαίνεται ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονταν στενά με το εργαστήριο ιών στην Κίνα και χρηματοδοτούν ριψοκίνδυνα πειράματα. Ωστόσο υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ σε έκθεση τον περασμένο Ιανουάριο είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως ο κορονοϊός δημιουργήθηκε σε εργαστήριο της Κίνας.