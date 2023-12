Τα καλύτερα τραγούδια του Elton John σε playlist για το enikos.gr

Ο Elton John, γεννημένος ως Reginald Kenneth Dwight στις 25 Μαρτίου 1947, είναι Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πιανίστας που άφησε ανεξίτηλη το σφραγίδα του στον κόσμο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Με μια καριέρα που καλύπτει πάνω από πέντε δεκαετίες, ο Elton John είναι ένας από τους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Μεγαλωμένος στο Pinner του Middlesex, ο Elton έδειξε από νωρίς κλίση στη μουσική, μαθαίνοντας πιάνο σε μικρή ηλικία. Το θαυμαστό ταλέντο του του χάρισε μια υποτροφία στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής του Λονδίνου. Ωστόσο, το ταξίδι του προς την καταξίωση άρχισε πραγματικά όταν ανταποκρίθηκε σε μια αγγελία της Liberty Records, που τον οδήγησε σε συνεργασία με τον στιχουργό Bernie Taupin. Η συνεργασία εκείνη διήρκεσε για περισσότερα από 50 χρόνια και αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο της επιτυχίας του Elton.

Η καθιέρωση του Elton John ήρθε με την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ του το 1970, με επιτυχίες όπως τα “Your Song” και “Border Song”. Η φανταχτερή σκηνική του παρουσία, που περιλάμβανε εξωφρενικά γυαλιά και φανταχτερά κοστούμια, έγιναν γρήγορα συνώνυμα της προσωπικότητάς του. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ακολούθησε μια σειρά από επιτυχημένα άλμπουμ, όπως τα “Madman Across the Water” και “Goodbye Yellow Brick Road”, εδραιώνοντας τον ως παγκόσμιο σούπερ σταρ.

Γνωστός για την καλλιτεχνική ευελιξία του, ο Elton εξερεύνησε διάφορα μουσικά είδη, από το ροκ και την ποπ μέχρι μπαλάντες και ακόμη και κλασικές συνθέσεις. Οι δυναμικές ικανότητές του στο πιάνο, σε συνδυασμό με τους υποβλητικούς στίχους του Bernie Taupin, δημιούργησαν μια μουσική σύμπραξη που βρήκε ανταπόκριση στο κοινό παγκοσμίως. Επιτυχίες όπως τα “Rocket Man”, “Bennie and the Jets” και “Candle in the Wind” έγιναν ύμνοι μιας ολόκληρης εποχής, κερδίζοντας μάλιστα πολλαπλά βραβεία Grammy.

Παρά τη μάχη με προσωπικές προκλήσεις, όπως ο εθισμός σε ουσίες και οι αγώνες για τη σεξουαλική του ταυτότητα, ο Elton John συνέχισε να βγάζει επιτυχίες που κατέκτησαν τα charts και τη δεκαετία του 1980. Το άλμπουμ “Too Low for Zero” σηματοδότησε μια επιτυχημένη επιστροφή, με επιτυχίες όπως το “I’m Still Standing”. Στη δεκαετία του ’90, συνεργάστηκε με τον Tim Rice στο soundtrack για το “The Lion King” της Disney, κερδίζοντας ένα Όσκαρ για το εμβληματικό τραγούδι του “Can You Feel the Love Tonight”.

Πέρα από τα μουσικά του επιτεύγματα, ο Elton John είναι γνωστός για τη φιλανθρωπία του. Με την ίδρυση του Ιδρύματος Elton John AIDS Foundation το 1992 συγκέντρωσε εκατομμύρια για την χρηματοδότηση της πρόληψης, της θεραπείας και της έρευνας κατά του HIV/AIDS. Η επιρροή του Sir Elton John, που χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’ το 1998, εκτείνεται πέρα από τη μουσική στον ακτιβισμό και τις ανθρωπιστικές ενέργειες.

Το 2019, η βιογραφική ταινία “Rocketman” οπτικοποίησε τη ζωή του Elton John, εξερευνώντας την άνοδό του, τους προσωπικούς του αγώνες και τους θριάμβους του. Η ταινία υπογράμμισε την εντυπωσιακή ανθεκτικότητα της καριέρας του και τη διαρκή επίδραση της μουσικής του.

Η κληρονομιά του παραμένει απαράμιλλη. Με πάνω από 300 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, αμέτρητα βραβεία και έναν κατάλογο διαχρονικών επιτυχιών, συνεχίζει να εμπνέει τις νέες γενιές μουσικών και θαυμαστών. Η συνεισφορά του Elton John στον κόσμο της μουσικής του έχουν εξασφαλίσει τη θέση του ως ένα σημαντικό πολιτιστικό είδωλο, ως ένας ζωντανός θρύλος στην ιστορία της ποπ μουσικής.

Για αυτούς τους λόγους φτιάξαμε ένα playlist στο Spotify, με τίτλο “Best of Elton John” για τους αναγνώστες και τους φίλους του enikos.gr. Περιλαμβάνει 83 από τα καλύτερα τραγούδια του καλλιτέχνη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διάρκειας μεγαλύτερης από 6 ώρες. Καλή διασκέδαση!

