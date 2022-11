Σαν σήμερα 25 Νοεμβρίου στην ιστορία της μουσικής

Μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα, που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής…

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

1957 – O Gene Vincent και το συγκρότημά του, οι Blue Caps, εμφανίζονται στο The Ed Sullivan Show για την πρώτη φορά. Ερμηνεύουν τα “Lotta Lovin” και “Dance to the Bop”.

1965 – Το πολυκατάστημα Harrods στο Λονδίνο έκλεισε τις πόρτες του στο κοινό, ώστε οι Beatles να μπορούν να κάνουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους.

1968 – Πάνω από 10.000 θαυμαστές είδαν τους Cream να παίζουν τις δύο τελευταίες συναυλίες τους στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια των παραστάσεων το πλήθος φώναζε «God save the Cream».

1969 – Ο John Lennon επέστρεψε το βραβείο MBE (Μέλος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας) που είχε δοθεί σε αυτόν και τους άλλους Beatles το 1965. Έστειλε το μετάλλιο πίσω με ένα σημείωμα που έγραφε: «Μεγαλειοτάτη, επιστρέφω αυτό το MBE σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανάμειξη της Βρετανίας στο θέμα Νιγηρίας-Μπιάφρα και ενάντια στην υποστήριξή μας προς την Αμερική στον πόλεμο του Βιετνάμ.

1976 – Η τελευταία συναυλία του συγκροτήματος των Band, που ονομάζεται “The Last Waltz”, πραγματοποιήθηκε στο Winterland του San Francisco. Περιλάμβανε εμφανίσεις των Bob Dylan, Van Morrison, Eric Clapton, Joni Mitchell, Neil Young, Ringo Starr, Emmylou Harris, Muddy Waters, Ronnie Hawkins και Neil Diamond.

1984 – Το “Do They Know It’s Christmas?”, ένα τραγούδι που γράφτηκε από τους Bob Geldof και Midge Ure, ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο από ένα καστ σπουδαίων Βρετανών καλλιτεχνών, όπως οι: Paul Young, Sting, Phil Collins, μέλη των U2 και πολλοί άλλοι. Το τραγούδι έγινε γρήγορα επιτυχία και συγκέντρωσε ένα μεγάλο ποσό χρημάτων, που πήγε για την ανακούφιση από την πείνα στην Αιθιοπία.

1986 – Για πρώτη φορά στην ιστορία των τσαρτ του Billboard, οι τρεις πρώτες θέσεις καταλαμβάνονται από γυναίκες καλλιτέχνες. Στο Νο.1 ήταν το «True Colors» της Cyndi Lauper, στο Νο.2 η Tina Turner με το «Typical Male» και στο Νο.3 το «When I Think Of You» της Janet Jackson.

2000 – Ένας διαρρήκτης εισέβαλε στο σπίτι του Alice Cooper στην Paradise Valley και έφυγε με ρούχα, παπούτσια και κάμερες αξίας άνω των 6.000 δολαρίων, καθώς και τέσσερις από τους χρυσούς δίσκους του γνωστού ρόκερ.

2003 – Ο Glen Campbell αφέθηκε ελεύθερος από φυλακή του Phoenix, μια μέρα μετά τη σύλληψή του ως ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, επίθεση σε αστυνομικό και προσπάθεια διαφυγής.

