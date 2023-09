Όταν οι Lynyrd Skynyrd γνώρισαν τον John Lennon

Οι Lynyrd Skynyrd είναι ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα του southern rock όλων των εποχών, που δυστυχώς έχασαν μερικά από τα αρχικά τους μέλη σε ένα τραγικό αεροπορικό δυστύχημα το 1977. Δέκα χρόνια αργότερα, το συγκρότημα επανήλθε στην ενεργό δράση με νέα σύνθεση και με μόνο ένα ενεργό μέλος από τα ιδρυτικά: τον κιθαρίστα Gary Rossington.

Σε συνέντευξή του το 2018, ο μουσικός μίλησε για την ενδιαφέρουσα στιγμή κατά την οποία το συγκρότημα γνώρισε τον John Lennon, όταν ηχογραφούσαν το κλασικό άλμπουμ τους “Second Helping”, που κυκλοφόρησε το 1974.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

«Βρισκόμασταν στο στούντιο Record Plant στο Λος Άντζελες και ο Al Kooper ήταν ο παραγωγός μας. Είχε πολλούς φίλους εκεί. Είχε κάνει το Electric Ladyland με τον Hendrix, είχε παίξει με τον Michael Bloomfield στο άλμπουμ “Super Sessions”. Και φυσικά έπαιξε με τον Bob Dylan στο “‘Like A Rolling Stone”. Ήταν μεγάλος και ο John Lennon πέρασε από το στούντιο για να τον δει. Δεν ήταν με τη Yoko, είχαν απομακρυνθεί για έναν χρόνο, ήταν με την κοπέλα που είχε εκείνη τη χρονιά, την May Pang. Όταν μπήκαν μέσα, παίζαμε ένα τραγούδι και όταν μπήκαν στο στούντιο, όλοι είδαμε ότι ήταν αυτός και φρικάραμε. Σταματήσαμε να παίζουμε. Μας τρόμαξε. Ήταν ο John Lennon. Ένας Beatle! Τον γνωρίσαμε, του σφίξαμε το χέρι. Μετά πήγαμε απέναντι και φάγαμε μαζί του. Ήταν υπέροχα».

Το “Second Helping” έγινε ένα από τα πιο γνωστά άλμπουμ του συγκροτήματος των Lynyrd Skynyrd. Περιέχει τη μεγαλύτερη επιτυχία τους “Sweet Home Alabama” και άλλα σημαντικά τραγούδια όπως τα “Workin’ for MCA”, “Call Me the Breeze” και “The Ballad of Curtis Loew”. Ο δίσκος ανέβηκε στο #12 του Billboard album chart. Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του έγινε χρυσό και στις 21 Ιουλίου 1987 έγινε διπλά πλατινένιος.

Ο Rossington αποκάλυψε το 2016 ότι το στούντιο των Lynyrd Skynyrd στο Nashville του Tennessee ονομάστηκε “Blackbird” από το γνωστό τραγούδι των Beatles. «Είμαι φρικιό των Beatles, αγαπάμε τους Beatles. Το ονομάσαμε “Blackbird” από τους Beatles. Υπάρχουν όλες αυτές οι φωτογραφίες των Beatles και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούσαν. Ακόμα και κάποια από τα boards βρίσκονται εκεί στο control room, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι Beatles για το mastering ορισμένων τραγουδιών. Είναι πολύ ωραία».

Οι Lynyrd Skynyrd είναι ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Jacksonville της Florida το 1964 και πέρασε από πολλές αλλαγές ονομάτων μέχρι που τελικά υιοθέτησε το όνομα “Lynyrd Skynyrd” το 1969. Μέχρι το 1977, όταν το αεροπλάνο του συγκροτήματος συνετρίβη, είχαν κυκλοφορήσει 5 επιτυχημένα στούντιο άλμπουμ και είχαν κάνει δημοφιλές το είδος του southern rock.

Το γκρουπ επανασυνδέθηκε το 1987 με τον αδελφό του Ronnie Van Zant, Johnny, ως τραγουδιστή. Εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall Of Fame το 2006 από τον Kid Rock.

