Οι νικητές των American Music Awards 2022

Μία από τις σημαντικότερες μουσικές βραδιές είναι η τελετή απονομής των Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων, τα οποία φέτος απονεμήθηκαν στο Microsoft Theater του Los Angeles.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η Taylor Swift, η Beyoncé και ο Drake είχαν ο καθένας από έξι υποψηφιότητες για βραβείο. Ενώ ακολουθούσαν η Adele, ο Harry Styles και ο Weeknd με πέντε υποψηφιότητες ο καθένας. Στην γκάμα των υποψηφιοτήτων εμφανίσθηκαν περισσότεροι από 40 νέοι καλλιτέχνες, ανάμεσά τους οι: Latto, Jack Harlow και BLACKPINK, οι οποίοι έλαβαν την πρώτη τους υποψηφιότητα. Αυτό σημαίνει ότι μπήκε νέο αίμα στον θεσμό. Να σημειωθεί ότι φέτος προστέθηκαν τέσσερις νέες κατηγορίες στα έπαθλα: Αγαπημένος K-Pop Καλλιτέχνης (K-Pop σημαίνει ποπ από την Ν. Κορέα), Αγαπημένος Afrobeats Καλλιτέχνης, Αγαπημένο Rock Τραγούδι και Αγαπημένο Rock Άλμπουμ.

Στην τελετή βραβεύθηκε ο Lionel Richie με το Icon Award, για την μεγάλη προσφορά του στην μουσική. Το βραβείο του το παρέδωσε ο μεγάλος Smokey Robinson.

Κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήταν το αφιέρωμα με δύο πιάνα που έκανε ο Stevie Wonder μαζί με τον ταλαντούχο Charlie Puth, πάνω στα τραγούδια του Lionel Richie, όπου ο Stevie είχα μάλλον κέφια και έδωσε μερικά μαθήματα ερμηνείας, συγκλονίζοντας από συγκίνηση τους παρευρισκόμενους θεατές.

Παρακάτω είναι οι νικητές και οι υποψήφιοι στις πιο σημαντικές κατηγορίες των φετινών American Music Awards.

Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Νικήτρια: Taylor Swift

Υποψήφιοι: Adele, Bad Bunny, Beyoncé, Drake, Harry Styles,The Weeknd

Νέος Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Νικητής: Dove Cameron

Υποψήφιοι: GAYLE, Latto, Måneskin, Steve Lacy

Συνεργασία της Χρονιάς

Νικητές: Elton John and Dua Lipa, “Cold Heart – PNAU Remix”

Υποψήφιοι:

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz and Encanto Cast, “We Don’t Talk About Bruno”

Future ft. Drake and Tems, “WAIT FOR U”

Lil Nas X ft. Jack Harlow, “INDUSTRY BABY”

The Kid LAROI and Justin Bieber, “STAY”

Αγαπημένος Καλλιτέχνης Περιοδειών

Νικητές: Coldplay

Υποψήφιοι: Bad Bunny, Ed Sheeran, Elton John, The Rolling Stones

Αγαπημένο Μουσικό Βίντεο

Νικήτρια: Taylor Swift, “All Too Well (Taylor’s Version)”

Υποψήφιοι:

Adele, “Easy On Me”

Bad Bunny ft. Chencho Corleone, “Me Porto Bonito”

Harry Styles, “As It Was”

Lil Nas X ft. Jack Harlow, “INDUSTRY BABY”

Αγαπημένος Άντρας Pop Καλλιτέχνης

Νικητής: Harry Styles

Υποψήφιοι: Bad Bunny, Drake, Ed Sheeran, The Weeknd

Αγαπημένη Γυναίκα Pop Καλλιτέχνις

Νικήτρια: Taylor Swift

Υποψήφιες: Adele, Beyoncé, Doja Cat, Lizzo

Αγαπημένο Pop Ντουέτο ή Συγκρότημα

Νικητές: BTS

Υποψήφιοι: Coldplay, Imagine Dragons, Måneksin, OneRepublic

Αγαπημένο Pop Άλμπουμ

Νικητής: Taylor Swift, Red (Taylor’s Version)

Υποψήφια:

Adele, 30

Bad Bunny, Un Verano Sin Ti

Beyoncé, Renaissance

Harry Styles, Harry’s House

Αγαπημένο Pop Τραγούδι

Νικητής: Harry Styles, “As It Was”

Υποψήφια:

Adele, “Easy On Me”

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz and Encanto Cast, “We Don’t Talk About Bruno”

Lizzo, “About Damn Time”

The Kid LAROI and Justin Bieber, “STAY”

Αγαπημένος Άντρας Country Καλλιτέχνης

Νικητής: Morgan Wallen

Υποψήφιοι: Chris Stapleton, Cody Johnson, Luke Combs, Walker Hayes

Αγαπημένη Γυναίκα Country Καλλιτέχνις

Νικήτρια: Taylor Swift

Υποψήφιες: Carrie Underwood, Lainey Wilson, Maren Morris, Miranda Lambert

Αγαπημένο Country Ντουέτο ή Συγκρότημα

Νικητές: Dan + Shay

Υποψήφιοι: Lady A, Old Dominion, Parmalee, Zac Brown Band

Αγαπημένο Country Άλμπουμ

Νικητής: Taylor Swift, Red (Taylor’s Version)

Υποψήφια:

Carrie Underwood, Denim & Rhinestones

Luke Combs, Growin’ Up

Cody Johnson, Human: The Double Album

Walker Hayes, Country Stuff: The Album

Αγαπημένο Country Τραγούδι

Νικητής: Morgan Wallen, “Wasted on You”

Υποψήφια:

Chris Stapleton, “You Should Probably Leave”

Cody Johnson, “‘Til You Can’t”

Dustin Lynch ft. MacKenzie Porter, “Thinking ‘Bout You”

Jordan Davis ft. Luke Bryan, “Buy Dirt”

Αγαπημένος Άντρας Hip-Hop Καλλιτέχνης

Νικητής: Kendrick Lamar

Υποψήφιοι: Drake, Future, Lil Baby, Lil Durk

Αγαπημένη Γυναίκα Hip-Hop Καλλιτέχνις

Νικήτρια: Nicki Minaj

Υποψήφιες: Cardi B, GloRilla, Latto, Megan Thee Stallion

Αγαπημένο Hip-Hop Άλμπουμ

Νικητής: Kendrick Lamar, Mr. Morale & The Big Steppers

Υποψήφια:

Future, I NEVER LIKED YOU

Gunna, DS4EVER

Lil Durk, 7220

Polo G, Hall of Fame 2.0

Αγαπημένο Hip-Hop Τραγούδι

Νικητής: Future ft. Drake and Tems, “WAIT FOR U”

Υποψήφια:

Jack Harlow, “First Class”

Kodak Black, “Super Gremlin”

Latto, “Big Energy”

Lil Nas X ft. Jack Harlow, “INDUSTRY BABY”

Αγαπημένος Άντρας R&B Καλλιτέχνης

Νικητής: Chris Brown

Υποψήφιοι: Brent Faiyaz, GIVĒON, Lucky Daye, The Weeknd

Αγαπημένη Γυναίκα R&B Καλλιτέχνις

Νικήτρια: Beyoncé

Υποψήφιες: Doja Cat, Muni Long, Summer Walker, SZA

Αγαπημένο R&B Άλμπουμ

Νικητής: Beyoncé, Renaissance

Υποψήφια:

Drake, Honestly, Nevermind

Silk Sonic (Bruno Mars and Anderson .Paak), An Evening with Silk Sonic

Summer Walker, Still Over It

The Weeknd, Dawn FM

Αγαπημένο R&B Τραγούδι

Νικητής: Beyoncé, “BREAK MY SOUL”

Υποψήφια:

Muni Long, “Hrs And Hrs”

Silk Sonic (Bruno Mars and Anderson .Paak), “Smokin Out The Window”

SZA, “I Hate U”

Wizkid ft. Tems, “Essence”

Αγαπημένος Άντρας Latin Καλλιτέχνης

Νικητής: Bad Bunny

Υποψήφιοι: Farruko, J Balvin, Jhayco, Rauw Alejandro

Αγαπημένη Γυναίκα Latin Καλλιτέχνις

Νικήτρια: Anitta

Υποψήφιες: Becky G, Kali Uchis, KAROL G, ROSALÍA

Αγαπημένο Latin Ντουέτο ή Συγκρότημα

Νικητής: Yahritza Y Su Esencia

Υποψήφιοι: Banda MS de Sergio Lizárraga, Calibre 50, Eslabon Armado, Grupo Firme

Αγαπημένο Latin Άλμπουμ

Νικητής: Bad Bunny, Un Verano Sin Ti

Υποψήφια:

Farruko, La 167

J Balvin, JOSE

Rauw Alejandro, Vice Versa

ROSALÍA, MOTOMAMI

Αγαπημένο Latin Τραγούδι

Νικητής: Sebastián Yatra, “Dos Oruguitas”

Υποψήφια:

Bad Bunny ft. Chencho Corleone, “Me Porto Bonito”

Becky G x KAROL G, “MAMIII”

KAROL G, “PROVENZA”

Rauw Alejandro, “Todo de Ti”

Αγαπημένος Rock Καλλιτέχνης

Νικητής: Machine Gun Kelly

Υποψήφιοι: Imagine Dragons, Måneskin, Red Hot Chili Peppers, The Lumineers

Αγαπημένο Rock Τραγούδι

Νικητής: Måneskin, “Beggin'”

Υποψήφια:

Foo Fighters, “Love Dies Young”

Imagine Dragons x JID, “Enemy”

Kate Bush, “Running Up That Hill (A Deal With God)”

Red Hot Chili Peppers, “Black Summer”

Αγαπημένο Rock Άλμπουμ

Νικητής: Ghost, Impera

Υποψήφια:

Coldplay, “Music of the Spheres”

Imagine Dragons, “Mercury – Act 1”

Machine Gun Kelly, “mainstream sellout”

Red Hot Chili Peppers, “Unlimited Love”

Αγαπημένος Dance/Electronic Καλλιτέχνης

Νικητής: Marshmello

Υποψήφιοι: Diplo, Swedish House Mafia, The Chainsmokers, Tiësto

Αγαπημένο Soundtrack

Νικητής: “ELVIS”

Υποψήφια: “Encanto”, “Sing 2”, “Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 4”,

“Top Gun: Maverick”

