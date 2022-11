Οι μεγάλες επιτυχίες των Άγγλων παραγωγών Stock, Aitken και Waterman

Οι Βρετανοί Stock, Aitken και Waterman ή αλλιώς SAW, όπως τους αποκαλούσαν εν συντομία, ήσαν μία πολύ δυνατή παραγωγική τριάδα, που έβγαλε πολλές επιτυχίες, που σκαρφάλωσαν στην κορυφή τόσο του Αγγλικού, όσο του Αμερικάνικου τσαρτ αλλά και στα χιτ-παρέιντς άλλων χωρών.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Πρόκειται για τον μουσικό, συνθέτη και παραγωγό Mike Stock, τον συνθέτη και παραγωγό Matt Aitken και τον συνθέτη, παραγωγό, DJ του ραδιοφώνου όσο και των κλαμπς, Pete Waterman.

Οι τρεις τους έβγαλαν πάνω από 100 top-40 επιτυχίες στην Αγγλία και πούλησαν πάνω από 40 εκατομμύρια δίσκους, την περίοδο από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 έως τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Συνδύασαν τους χορευτικούς ήχους υψηλής ενέργειας με τον στιχουργικό ρομαντισμό της σχολής της Motown και τις Italo disco μελωδίες. Το στιλ που καθιέρωσαν ονομάστηκε “Eurobeat”.

Αυτές παρακάτω είναι μερικές από τις πιο σημαντικές επιτυχίες τους, που βέβαια είχαν γίνει σούπερ χιτς και στην χώρα μας.

Rick Astley – Never Gonna Give You Up

Kylie Minogue – I Should Be So Lucky

Kylie Minogue and Jason Donovan – Especially For You

The Christians, Holly Johnson, Paul McCartney, Gerry Marsden & S/A/W – Ferry ‘Cross the Mersey

Band Aid – Do they know it’s christmas

Bananarama – Venus

Rick Astley – Together Forever

Samantha Fox – Nothing Gonna Stop Me Now

Sabrina – All of Me (Boy Oh Boy)

Donna Summer – This Time I Know It’s For Real

