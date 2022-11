Οι δύο εκτελέσεις του «Something» που άρεσαν στον George Harrison

Ως γνωστόν το ιστορικό τραγούδι «Something» το έγραψε ο George Harrison για το 11ο στουντιακό άλμπουμ των Beatles με τίτλο «Abbey Road» (1969). Το κομμάτι έχει λάβει πάνω από 150 διασκευές. Είναι πολλοί και μεγάλοι οι καλλιτέχνες που το ερμήνευσαν.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Harrison εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall Of Fame ως σόλο καλλιτέχνης το 2004, τρία χρόνια μετά τον θάνατό του, σε ηλικία 58 ετών. Αρκετά νωρίτερα όμως, το 1988, σε μιά συνέντευξη στο MuchMusic, ο αείμνηστος μουσικός αποκάλυψε τις δύο διασκευές του «Something» που αγαπούσε περισσότερο.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο δημιουργός, ο George Harrison συνέθεσε το τραγούδι έχοντας κατά νου τον Ray Charles να το τραγουδάει. Παρόλα αυτά, όταν βγήκε η εκτέλεση του «Something» με τον θρυλικό Ray Charles, δεν του πολυάρεσε…! Ήταν μόλις δύο χρόνια μετά την έκδοση των Beatles, το 1971, στο άλμπουμ του «Volcanic Action Of My Soul».

«Η καλύτερη εκτέλεση του “Something”, που άκουσα ποτέ, αποκάλυψε ο George Harrison, ήταν εκείνη του James Brown, που δυστυχώς την έβαλε στην δεύτερη πλευρά (b-side) του “Think”, που ήταν ένα πολύ παλιό τραγούδι που είχε διασκευάσει. Θυμάμαι είχε στείλει μια καρτ ποστάλ στον James Brown και του έγραψα: “Πρέπει να το βγάλεις και σε Α’ πλευρά, το κομμάτι είναι πολύ καλό, είναι killer!».

Και ο George Harrison συνέχισε: «Μου αρέσει επίσης η εκδοχή του Smokey Robinson στο “Something”. Στην πραγματικότητα, το “Something” το συνδύασαν μαζί με το “Something You Got” οι Smokey Robinson & The Miracles και το συμπεριέλαβαν στο άλμπουμ τους του 1970 “A Pocket Full Of Miracles”».

Ας σημειωθεί ότι ο Smokey Robinson ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εμπνευστές τόσο του Harrison όσο και των Beatles, γι’ αυτό και απέτισε φόρο τιμής στον τραγουδιστή, δύο φορές.

Η πρώτη ήταν με το τραγούδι «Ooh Baby (You Know That I Love You)», από το έκτο στούντιο άλμπουμ του Harrison «Extra Texture (Read All About It)». Και το άλλο το «Pure Smokey» που συμπεριλήφθηκε στο έβδομο σόλο άλμπουμ του «Thirty Three & 1/3» που κυκλοφόρησε το 1976.

Ο Smokey Robinson είχε δηλώσει «πολύ κολακευμένος» από αυτά τα αφιερώματα.

