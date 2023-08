Νέος μεγάλος δίσκος από τον Jon Batiste

Ο Jon Batiste είναι ένας πολυτάλαντος και ιδιαίτερα προικισμένος μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης. Αυτές τις μέρες κυκλοφόρησε το 7ο στούντιο άλμπουμ του με γενικό τίτλο “World Music Radio”.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο προηγούμενος μεγάλος του δίσκος, το “We Are”, απέσπασε το βραβείο Grammy για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς 2022. Στο νέο του concept album συμμετέχουν και άλλοι καλλιτέχνες, όπως ο Αμερικανός ράπερ JID, το νοτιοκορεάτικο γυναικείο συγκρότημα των NewJeans, ο τραγουδιστής από την Κολομβία Camilo, ο συνθέτης και τραγουδιστής Jon Bellion, ο Νιγηριανός τραγουδιστής Fireboy DML, ο πολύ γνωστός και πετυχημένος σαξοφωνίστας Kenny G, ο ράπερ Lil Wayne, η Βρετανίδα τραγουδίστρια Leigh-Anne Pinnock και η πολύ γνωστή μας Lana Del Rey.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 21 κομμάτια και έχει ήδη δεχθεί μια σειρά από θετικές κριτικές. Παρακάτω θα βρείτε ορισμένα αποσπάσματα από το νέο άλμπουμ του Jon Batiste “World Music Radio”.

Jon Batiste ft. Lil Wayne – Uneasy

Jon Batiste – Drink Water

Jon Batiste – Calling Your Name

Jon Batiste & Kenny G – Clair de Lune

Jon Batiste & Lana Del Rey – Life Lesson

Jon Batiste feat. JID & NewJeans & Camilo – Be Who You Are

