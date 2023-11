Νέος δίσκος από τον Joe Jackson

To “What a Racket!” είναι η νέα δισκογραφική δουλειά του Joe Jackson. Ο πλήρης τίτλος του δίσκου είναι “Mr. Joe Jackson Presents Max Champion in What a Racket!”.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Πρόκειται για το 21ο στουντιακό άλμπουμ του δημοφιλούς Βρετανού καλλιτέχνη. Τον συνοδεύει στην ηχογράφηση μία 12μελής ορχήστρα, η οποία παίζει τα 11 τραγούδια, τα οποία υποτίθεται ότι συνέθεσε ένας υποτιθέμενος καλλιτέχνης του θεατρικού είδους “music hall”, o Max Champion, o οποίος γεννήθηκε το 1882 στο East End του Λονδίνου και υποτίθεται ότι ήταν συγγενής του πραγματικού τραγουδιστή, συνθέτη και κωμικού Harry Champion.

Πριν από πολλά χρόνια, το 1980, είχα βρεθεί με τον Joe Jackson για μία αποκλειστική συνέντευξη σε αθηναϊκό ξενοδοχείο.

