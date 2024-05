Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 0-4: Φουλ για τίτλο οι Πολίτες με «τεσσάρα»

Η Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, νίκησε σήμερα στο Λονδίνο στο «Κρέιβεν Κότατζ» τη Φούλαμ εύκολα με 4-0, για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της Premier League, και συνεχίζει την πορεία της προς την κατάκτηση και του φετινού τίτλου.

Οι «σίτιζενς» ανέβηκαν -έστω και προσωρινά- στην κορυφή της βαθμολογίας, αυξάνοντας την πίεση για νίκη στην Αρσεναλ, που παίζει αύριο στο ντέρμπι κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ».

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα «καθάρισε» εύκολα το ματς με τους «κότατζερς» και ακολουθεί την Τρίτη (14/5) η εξ’ αναβολής αναμέτρηση με την Τότεναμ στο Λονδίνο, το αποτέλεσμα της οποίας ενδέχεται να στείλει τους «πολίτες» μια ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου.

Μεγάλος πρωταγωνιστής στο σημερινό ματς στο Λονδίνο ήταν ο Γιόσκο Γκβάρντιολ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ.

