Μερικές από τις πιο απρόσμενες συνεργασίες στην ιστορία της μουσικής – ΒΙΝΤΕΟ

Οι συνεργασίες στη μουσική είναι κάτι συνηθισμένο, αλλά αυτά τα μικτά ντουέτα από διαφορετικά είδη μουσικής, μπερδεύουν και ενθουσιάζουν εξίσου τους οπαδούς τους. Η συνεργασία είναι το θεμέλιο της μουσικής. Μουσικοί, συνθέτες και παραγωγοί έρχονται μαζί στο στούντιο ηχογράφησης για να δημιουργήσουν από κοινού.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Μερικές φορές, είναι για να δανείσουν ο ένας στον άλλον τα ταλέντα τους ή να διευρύνουν το κοινό ενός καλλιτέχνη, αλλά ο πιο σημαντικός λόγος είναι να τροφοδοτήσουν την καλλιτεχνική ανάπτυξη και να προεκτείνουν τα δημιουργικά όρια.

Αυτή η ενέργεια κάποιες φορές ξεπερνάει τα όρια των ειδών μουσικής, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται συνεργασίες που εκπλήσσουν και ενίοτε ενθουσιάζουν τους μουσικόφιλους και τους κριτικούς. Από το πέρασμα της Miley Cyrus στο χιπ χοπ μέχρι την δολοφονική μπαλάντα της Kylie Minogue, παρακάτω θα βρείτε στοιχεία για 10 από τις πιο απίθανες συνεργασίες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Willie Nelson & Wynton Marsalis – “Two Men With The Blues” (2008)

Το “Two Men With The Blues” είναι ένα ζωντανό άλμπουμ του θρύλου της outlaw country μουσικής Willie Nelson και του βραβευμένου με Πούλιτζερ τρομπετίστα της τζαζ Wynton Marsalis. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια μιας jazz παράστασης του 2007 στο Lincoln Center και κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά από την Blue Note. Μαζί, ο Nelson και ο Marsalis καταπιάνονται με τα blues και jazz standards, τα spirituals και τα κομμάτια του Nelson “Night Life” και “Rainy Day Blues”.

Anthrax featuring Chuck D of Public Enemy – “Bring The Noise” (1991)

Το 1988, το συγκρότημα της χιπ χοπ Public Enemy κυκλοφόρησε το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του “It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back”. Το “Bring the Noise” είναι το πρώτο τραγούδι, στο οποίο ο Chuck D επιχειρηματολογεί υπέρ της ραπ ως ένα σημαντικό μουσικό είδος μαζί με τη ροκ. Το τραγούδι περιλαμβάνει επίσης αναφορές σε διάφορους άλλους μουσικούς, όπως το thrash metal συγκρότημα των Anthrax (δεδομένου ότι ο συνιδρυτής Scott Ian ήταν οπαδός των Public Enemy). Τρία χρόνια αργότερα, οι Anthrax ηχογράφησαν τη δική τους εκδοχή του “Bring The Noise” με τα φωνητικά του Chuck D να συμπεριλαμβάνονται στην παραγωγή. Οι Public Enemy δεν είχαν πάρει στα σοβαρά το αρχικό αίτημα των Anthrax να διασκευάσουν το τραγούδι, αλλά ο Chuck D θεώρησε ότι η διασκευή “είχε πάρα πολύ νόημα” μόλις άκουσε το τελικό αποτέλεσμα.

Miley Cyrus – “Bangerz” (2013)

Το “Bangerz” είναι το τέταρτο στούντιο άλμπουμ της ποπ τραγουδίστριας Miley Cyrus. Σε μια προσπάθεια να ξεφορτωθεί την εικόνα της από το Disney Channel, η Cyrus αποφάσισε να πειραματιστεί με τον ήχο της και να κάνει έναν δίσκο εμπνευσμένο από το “βρώμικο χιπ χοπ του Νότου”. Ήταν συν-εκτελεστική παραγωγός του άλμπουμ με τον χιπ χοπ παραγωγό Mike Will Made It και συνεργάστηκε με τους ράπερ-παραγωγούς Pharrell Williams, Mac Miller και Tyler, the Creator κατά τη διάρκεια των πρώτων ηχογραφήσεων. Εκτός από το ένα κομμάτι σε παραγωγή του Williams που μπήκε στο τελικό tracklist, στο “Bangerz” έχουν επίσης συμπεριληφθεί στίχοι από τους Big Sean, French Montana και Future. Όλες αυτές οι συνεργασίες θεωρούνται μουσικές αντιθέσεις.

Patti LaBelle & Travis Tritt – “When Something is Wrong With My Baby” (1994)

Το “When Something Is Wrong With My Baby” είναι μια κλασική soul μπαλάντα γραμμένη από τον Isaac Hayes και τον συνεργάτη του, David Porter. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε αρχικά το 1967 από το ντουέτο των Sam & Dave. Το τραγούδι έχει διασκευαστεί αρκετές φορές στις δεκαετίες που ακολούθησαν. Μια από τις πιο αξιοσημείωτες ερμηνείες ήταν από την Patti LaBelle και τον τραγουδιστή της country Travis Tritt για μία συλλογή “Rhythm, Country & Blues”, έναν δίσκο γεμάτο με ντουέτα μεταξύ καλλιτεχνών της R&B και της country μουσικής.

Billie Joe Armstrong & Norah Jones – “Foreverly” (2013)

Το “Foreverly” είναι ένα άλμπουμ συνεργασίας μεταξύ του τραγουδιστή και κιθαρίστα των Green Day, Billie Joe Armstrong και της τζαζ-ποπ τραγουδίστριας Norah Jones. Ο δίσκος είναι μια επανερμηνεία μιας συλλογής ροκ και φολκ τραγουδιών που είχαν τραγουδήσει αρχικά οι Everly Brothers στο άλμπουμ τους “Songs Our Daddy Taught Us” του 1958. Όταν άκουσε τους Everly Brothers να τραγουδούν, ο Armstrong αποφάσισε να διασκευάσει ολόκληρο τον μη πετυχημένο δίσκο τους και επέλεξε την Norah Jones ως συνεργάτη του, επειδή πίστευε ότι τα τραγούδια θα αποκτούσαν άλλο νόημα αν τα τραγουδούσε μια γυναίκα.

Beyoncé feat. The Chicks – “Daddy Lessons” (2016)

Στο “Daddy Lessons” η Beyoncé οδηγεί τους ακροατές σε ένα συναισθηματικό ταξίδι καθώς παραλληλίζει την απιστία στο γάμο των γονιών της με την απιστία του δικού της συζύγου. Ένα remix του κομματιού με επιρροές από την country και το zydeco και με τη συμμετοχή των Chicks κυκλοφόρησε αφού οι εν λόγω καλλιτέχνες το ερμήνευσαν ζωντανά κατά τη διάρκεια των 50ων ετήσιων βραβείων CMA του 2016.

Nick Cave & The Bad Seeds feat. Kylie Minogue – “Where The Wild Roses Grow” (1995)

Οι Αυστραλοί ροκάδες Nick Cave & The Bad Seeds ένωσαν τις δυνάμεις τους με την ποπ σταρ της χώρας τους, την Kylie Minogue για να δημιουργήσουν το lead single για το ένατο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, το “Murder Ballads”. Το αποτέλεσμα ήταν το περίφημο “Where The Wild Roses Grow”, ένα στοιχειωτικό τραγούδι που περιγράφει λεπτομερώς τον διάλογο μεταξύ ενός δολοφόνου και του θύματός του. Ο τραγουδιστής Nick Cave δήλωσε ότι έγραψε το κομμάτι έχοντας την Kylie Minogue στο μυαλό του και βασίστηκε στην ιδέα του γύρω από το παραδοσιακό τραγούδι “Down in the Willow Garden”.

Kid Cudi feat. Michael Bolton & King Chip – “Afterwards (Bring Yo Friends)” (2013)

Ο ράπερ Kid Cudi ήθελε το τρίτο στούντιο άλμπουμ του “Indicud”, να ξεχωρίζει από τις προηγούμενες κυκλοφορίες του. Ως εκ τούτου, ανέλαβε την παραγωγή όλων των κομματιών εκτός από ένα και σχεδίασε ακόμη και το εξώφυλλο. Στο “Indicud” υπάρχουν αρκετές συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με τους Father John Misty και Haim, αλλά ο Cudi κρατάει την πιο ενδιαφέρουσα σύμπραξη για το προτελευταίο κομμάτι του δίσκου, το “Afterwards” με τον Michael Bolton. Ο Cudi θέλησε να “χρησιμοποιήσει τη δύναμη της φωνής του Bolton, με “έναν τρόπο που δεν έχει γίνει ποτέ πριν” και πράγματι δημιούργησε ένα πιασάρικο hook που προτρέπει το ενδιαφέρον του ακροατή.

Queens of the Stone Age feat. Elton John – “Fairweather Friends” (2013)

Το “Fairweather Friends” είναι ένα κομμάτι από το έκτο στούντιο άλμπουμ των Queens of the Stone Age “…Like Clockwork”. Η παραγωγή του άλμπουμ έγινε εξ ολοκλήρου από το συγκρότημα και ήταν το πρώτο τους LP στο οποίο συμμετείχαν πλήρως ο μπασίστας Michael Shuman και ο κημπορντίστας και κιθαρίστας Dean Fertita. Ο ιδρυτής του γκρουπ, ο Josh Homme ήταν αυτός που οδήγησε το συγκρότημα σε συνεργασίες με διάφορους καλλιτέχνες, όπως ο Trent Reznor και ο Alex Turner των Arctic Monkeys. Η πιο εντυπωσιακή όμως συμμετοχή του “…Like Clockwork” ήταν από του Elton John, ο οποίος έπαιξε πιάνο στο “Fairweather Friends”.

Nelly featuring Tim McGraw – “Over and Over” (2004)

Καμία λίστα με απίθανες συνεργασίες δεν θα ήταν πλήρης χωρίς το crossover hit του Nelly με τον Tim McGraw, το “Over and Over”. Ο Nelly έγραψε τους στίχους του τραγουδιού και ο McGraw δάνεισε τα φωνητικά του. Η χαλαρή και με country χροιά παραγωγή του κομματιού το βοήθησε να σκαρφαλώσει στα charts, φτάνοντας στο Νο. 3 στις ΗΠΑ και στο Νο. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram: mus1cguru