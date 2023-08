Ιστορικές φωτογραφίες της rock μουσικής

Πολλές οι δεκαετίες της rock μουσικής, άπειρα τα γεγονότα που έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα, υπάρχουν όμως και κάποιες ενδιαφέρουσες στιγμές, που δεν έγιναν και πολύ γνωστές. Μερικά παραδείγματα είναι τα παρακάτω.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Jimi Hendrix στις 29 Απριλίου 1969 στα Warner Brothers Film Studios στο Burbank της California.

Η Janis Joplin δίπλα στην ειδική παραγγελία Porsche 356 1600 Cabriolet του 1965 (1968).

Ο Tom Petty κάνοντας τα ψώνια του στο σούπερ μάρκετ.

Η Stevie Nicks κάνοντας σπαγγάτο στην περιοδεία των Fleetwood Mac για το “Tusk” (1980).

Ο Jimi Hendrix όταν πήγε να δει live τους Who στο “Sunday Night At The Saville”, στις 29 Ιανουαρίου 1967. Ο Jimi κρατάει την κιθάρα μάρκας Rickenbacker του Pete Townshend. Ο 20χρονος τότε Brian May ήταν ανάμεσα στο κοινό.

Ένα ποτηράκι ακόμα για την Janis Joplin στο Woodstock (1969).

Οι Runaways σε παραλία του Los Angeles (1976).

Ο Jimmy Page των Led Zeppelin ψάχνοντας δισκάκια βινυλίου για να αγοράσει (2014).

Ο Gene Wilder ήταν φανατικός θαυμαστής του Alice Cooper (1995).

Η Stevie Nicks και ο Lindsey Buckingham των Fleetwood Mac παίζουν μουσική σε έναν γάμο (1971).

Ο Elvis Presley σε μπητς μπάγκυ μαζί με τον σκύλο του (1968).

Ο Ringo Starr έξω από την πρωθυπουργική κατοικία, στην 10 Downing Street στο Λονδίνο (1965).

Ο Louis Amstrong με την Marlène Dietrich (1962).

Ο John Lennon γράφει στην γραφομηχανή στο Beverly Hills (1973).

Ο B.B. King με τους Bill Harvey Band και με κοντά παντελονάκια παίζει στο Memphis κατά τη δεκαετία του ’50.

Ο Stevie Wonder με τον Ray Charles στο Detroit (1962).

Ο Bruce Springsteen με μακρύ μαλλί το 1971.

Ο John Belushi μαζί με τους Muddy Waters, Johnny Winter και Dan Ackroyd στο θρυλικό “Studio 54” της Νέας Υόρκης (1977).

Ήταν στο Kezar Stadium του San Francisco το 1973, στη συναυλία των Led Zeppelin, την οποία την άνοιξαν οι REO Speedwagon, όταν στο τέλος του “Stairway to Heaven”, ανοίχτηκαν δύο κλουβιά πίσω από τη σκηνή, στο καθένα από τα οποία υπήρχαν από 6 λευκά περιστέρια. Όταν τα περιστέρια απελευθερώθηκαν και πέταξαν προς το κοινό, ως σύμβολο ειρήνης και αγάπης, ένα εξ αυτών ξαναγύρισε και κάθισε πάνω στο χέρι του Robert Plant.

