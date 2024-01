Μαθηματικό παζλ: Έχετε μόνο 5 δευτερόλεπτα για να το λύσετε

Μια απλή μαθηματική ερώτηση έχει κερδίσει την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ και λίγες μέρες και ωθεί τον κόσμο να βρει την απάντηση. Δείτε και προσπαθήστε να λύσετε αυτό το μαθηματικό παζλ.

Η ερώτηση απαιτεί την εύρεση των αριθμών που ανήκουν στα κενά για να γίνει σωστά η πρόσθεση. Θεωρείτε τον εαυτό σας καλό στα μαθηματικά; Αν ναι, αποδείξτε την ικανότητά σας λύνοντας σωστά αυτό το παζλ σε 5 δευτερόλεπτα.

«Μπορείς να συμπληρώσεις τα κενά;» έγραψε ο χρήστης X Tansu Yegen ενώ μοιράστηκε μια ερώτηση μαθηματικών στην πλατφόρμα microblogging. Η ερώτηση λέει: «Συμπληρώστε τα κενά για να γίνει η σωστή πράξη. _72 + 3_8 = 47_.” Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που λείπουν; Ο χρόνος σας ξεκινά τώρα…

Ένα άτομο δημοσίευσε: «Σκέφτηκα ότι αυτή ήταν μια ερώτηση τέχνασμα και χρειαζόταν μόνο 1 αριθμό για να συμπληρώσει όλα τα κενά. Απέτυχα παταγωδώς».

«Αδύνατον. Το σύνολό σας θα πρέπει να είναι 480, όχι 470», συμπλήρωσε ένας άλλος.

Ένας τρίτος έγραψε, “0-9-0 είναι η ασήμαντη λύση, αλλά το γεγονός ότι χρησιμοποιείτε το ίδιο σύμβολο για τα κενά υποδηλώνει ότι είναι ο ίδιος αριθμός. Περίεργος να μάθω τι θα ήταν αυτό».

Ένας πέμπτος σχολίασε: «Είναι 190». «Πρώτη γραμμή 1, δεύτερη γραμμή 0, τρίτη γραμμή 0» είπε άλλος χρήστης.

Can you fill in the blanks? pic.twitter.com/yWyG83ccoP

— Tansu Yegen (@TansuYegen) December 28, 2023