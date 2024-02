Φοβόταν ο Prince τις φωνητικές δυνατότητες του Michael Jackson;

Michael Jackson και Prince, τα δύο μεγάλα είδωλα της pop είχαν μια διαβόητη διαμάχη καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους.

Ο ενορχηστρωτής των φωνητικών του τραγουδιού “We Are The World”, που κυκλοφόρησε για φιλανθρωπικούς σκοπούς, άφησε να εννοηθεί ότι πιστεύει πως ο Prince “φοβόταν” σε ερμηνευτικό επίπεδο τον Michael Jackson.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το ιστορικό κομμάτι του 1985 τέθηκε και πάλι σε συζήτηση πρόσφατα μετά την κυκλοφορία του νέου ντοκιμαντέρ του Netflix “The Greatest Night In Pop”, το οποίο ρίχνει μια ματιά στη δημιουργία του τραγουδιού με τα μεγαλύτερα αστέρια της μουσικής εκείνης της εποχής.

Φτιαγμένο για να βοηθήσει στη συγκέντρωση χρημάτων για τους ανθρώπους που αγωνίζονται στην Αφρική, το τραγούδι είχε γίνει το επίκεντρο των εικασιών σχετικά με τη μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ των δύο pop ειδώλων, του Prince και του Michael Jackson.

Οι δύο καλλιτέχνες έδιναν μάχη για την πρωτοκαθεδρία στα charts κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 και δεν έκρυβαν την αντιπαλότητά τους. Το 2016 ήρθε στην επιφάνεια μια ηχογράφηση συνέντευξης από το 1988, στην οποία ο Jackson αποκάλυψε ότι δεν του άρεσαν οι συγκρίσεις με τον Prince και χαρακτήρισε τον τραγουδιστή του “Purple Rain” ως “έναν από τους πιο αγενείς ανθρώπους που είχε γνωρίσει ποτέ”.

Επιπλέον, η αντιπαλότητα συνεχίστηκε όταν ο Prince απέρριψε την πρόταση να συνεργαστεί με τον Jackson στο επιτυχημένο άλμπουμ του 1987 “Bad”.

Αυτή η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των δύο, εικάζεται ότι ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Prince δεν δέχτηκε την πρόταση να συμμετάσχει στο “We Are The World”, παρόλο που βρισκόταν ήδη στην ίδια πόλη της ηχογράφησης εκείνη την εποχή.

Τώρα, ο Tom Bahler, στον οποίο ο Quincy Jones ανέθεσε την ενορχήστρωση των φωνητικών του δίσκου, συμμετείχε στη συζήτηση του ντοκιμαντέρ και ισχυρίστηκε ότι ο Prince μπορεί να απέρριψε την πρόταση επειδή “φοβόταν” τον Michael Jackson και τις φωνητικές του δυνατότητες σε σύγκριση.

“Είχα ένα προαίσθημα ότι ο Prince είχε πρόβλημα με τους άνδρες. Όλα τα έκανε με γυναίκες. Αυτό τον έκανε να αισθάνεται καλά”, δήλωσε ο Bahler στο podcast Music Now του περιοδικού Rolling Stone.

Είπε επίσης ότι πως η δήθεν διαφωνία του Prince για τον στίχο στο “Bad” ήταν “μία από τις δικαιολογίες του” για να μην συνεργαστεί με τον Michael. “Νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, φοβόταν τον Michael”, είπε. “Αυτό είναι μία διαίσθηση από την πλευρά μου. Ο Jackson δεν τον φοβόταν. Ο Jackson δεν φοβόταν κανέναν. Αγαπούσε τους πάντες”.

Όπως τονίζει το MusicRadar, η σχέση του Bahler με τον Jackson χρονολογείται από το 1979, όταν ο Jackson κυκλοφόρησε το “She’s Out Of My Life” του Bahler ως single από το άλμπουμ του “Off The Wall”.

Εκτός από τον ισχυρισμό ότι ο Prince δεν έλαβε μέρος στο project του “We Are The World” λόγω της αντιπάθειάς του για τον Jackson, άλλες θεωρίες που έχουν επίσης παρατεθεί είναι ότι ο καλλιτέχνης δεν συμμετείχε στην ηχογράφηση επειδή ήθελε να παίξει κιθάρα στο κομμάτι, κάτι που ο Quincy Jones φέρεται να απέρριψε.

Ενώ το “The Greatest Night In Pop” είναι διαθέσιμο στο Netflix τώρα, η επερχόμενη βιογραφική ταινία για τον Michael Jackson θα βγει στους κινηματογράφους στις 18 Απριλίου 2025.

Η ταινία θα έχει τίτλο “Michael” και στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα είναι ο ανιψιός του μουσικού, ο 27χρονος Jaafar Jackson. Δεδομένης της συγγενικής διασύνδεσης δεν είναι σαφές αν η ταινία θα διερευνήσει τις πιο αμφιλεγόμενες πτυχές της ζωής του τραγουδιστή, συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Όσον αφορά τον Prince, πρόσφατα επιβεβαιώθηκε ότι το “Purple Rain” πρόκειται να γίνει ένα θεατρικό μιούζικαλ με τα διάσημα κομμάτια που έγραψε ο καλλιτέχνης.

