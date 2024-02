Μακροζωία: «20 χρόνια μελετώ αιωνόβιους – Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι μοιράζονται αυτά τα 15 κοινά χαρακτηριστικά»

Ένας βραβευμένος ερευνητής μακροζωίας αποκαλύπτει τα 15 χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την αυθεντική ευτυχία, με βάση τα αποτελέσματα 20ετούς μελέτης που διενήργησε στους μακροβιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

«Πέρασα τα τελευταία 20 χρόνια μελετώντας τις πέντε Μπλε Ζώνες: Οκινάουα – Ιαπωνία, Σαρδηνία – Ιταλία, Nicoya – Κόστα Ρίκα, Ικαρία – Ελλάδα και Loma Linda – Καλιφόρνια. Αυτές οι περιοχές φιλοξενούν τους μακροβιότερους ανθρώπους του κόσμου», αναφέρει ο Dan Buettner, βραβευμένος για τις έρευνές του σε θέματα μακροζωίας και ποιότητας ζωής και συνεργάτης του National Geographic.

«Καθώς έψαχνα για το βιβλίο μου, “The Blue Zones of Happiness: Lessons From the World’s Happiest People”, μίλησα με τον Dan Witters, ο οποίος είναι Διευθυντής Έρευνας του Εθνικού Δείκτη Υγείας και Ευημερίας Gallup από το 2008, σε μια προσπάθεια προσδιορισμού των χαρακτηριστικών των κοινοτήτων με το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής», σημείωσε ο Dan Buettner.

«Ο Witters μου είπε ότι η αυθεντική ευτυχία είναι αποτέλεσμα ενός συνόλου αλληλένδετων παραγόντων που εμφανίζονται σχεδόν πάντα μαζί. Προσδιόρισε 15 από αυτές που σηματοδοτούν την αληθινή ευτυχία», συμπλήρωσε ο ειδικός. Πόσα από αυτά ισχύουν για εσάς;

Εάν αναγνωρίζετε τα ακόλουθα 15 χαρακτηριστικά, είστε πιο ευτυχισμένοι από τους περισσότερους ανθρώπους

Διαχειρίζεστε καλά τα οικονομικά σας και ζείτε με τις δυνατότητές σας. Έχετε αρκετά χρήματα για να κάνετε όλα όσα θέλετε να κάνετε. Θέτετε και πετυχαίνετε στόχους σε συνεχή βάση. Βρίσκετε πάντα χρόνο για ταξίδια ή διακοπές με την οικογένεια και τους φίλους σας. Χρησιμοποιείτε τις δυνάμεις σας για να πετύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα κάθε μέρα. Νιώθετε ασφάλεια στην κοινότητά σας. Κάθε μέρα μαθαίνετε κάτι νέο ή ενδιαφέρον. Έχετε κάποιον στη ζωή σας που σας ενθαρρύνει να είστε υγιείς. Τρώτε υγιεινά κάθε μέρα. Τρώτε πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών τουλάχιστον τέσσερις ημέρες την εβδομάδα. Πηγαίνετε στον οδοντίατρο τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Τους τελευταίους 12 μήνες, έχετε λάβει αναγνώριση για τη συμβολή σας στη βελτίωση της πόλης ή της περιοχής όπου ζείτε. Δεν καπνίζετε. Έχετε φυσιολογικό, υγιές βάρος. Ασκείστε τουλάχιστον 30 λεπτά τρεις ημέρες την εβδομάδα. Είστε ενεργοί και παραγωγικοί κάθε μέρα.

Πώς να βρείτε την ευτυχία στον τόπο που ζείτε: Οδηγός για Ευημερία και Μακροζωία

Εάν θέλετε να μεγιστοποιήσετε την ευημερία σας, είτε στο μέρος που ζείτε είτε σε ένα νέο μέρος, υπάρχουν 10 βασικές αρχές που μπορείτε να λάβετε υπόψη σας. Δημιουργήστε ένα περιβάλλον που τροφοδοτεί την ευημερία, την υγεία και την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Εμπιστοσύνη. Υπάρχει μια ομάδα από αξιόπιστους πολιτικούς, αστυνομικούς και γείτονες. Βατότητα. Τα πεζοδρόμια και οι ασφαλείς δρόμοι διευκολύνουν τη σωματική δραστηριότητα και την κοινωνικοποίηση. Πρόσβαση στη φύση. Υπάρχει εγγύτητα σε πάρκα, ανοιχτούς χώρους και δέντρα. Εμπλοκή πολιτών. Οι άνθρωποι συμβάλλουν ενεργά στην διατήρηση της ποιότητας ζωής. Καθαρό περιβάλλον. Υπάρχει καθαρό νερό, αέρας και γη. Υγιή δόντια. Οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και τακτική οδοντιατρική περίθαλψη. Δρόμοι φιλικοί προς τους ανθρώπους. Ήσυχοι, ασφαλείς δρόμοι που ευνοούν τους ανθρώπους έναντι των αυτοκινήτων. Υγιείς συμπεριφορές. Υπάρχουν τοπικοί περιορισμοί στο κάπνισμα, λιγότερη παχυσαρκία και λιγότερη κατάχρηση ναρκωτικών. Υγιεινό φαγητό. Αγροτικές αγορές, τοπικά εστιατόρια, τρόφιμα φυτικής προέλευσης που είναι πιο εύκολο να βρείτε από φαστ φουντ από αλυσίδες εστιατορίων.

Το «κλειδί» είναι να βρείτε αυτό τον κατάλληλο τόπο ώστε να απολαμβάνετε τη ζωή και να κάνετε πράγματα που οδηγούν σε ένα πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα στο μέλλον.