Δέκα τραγούδια που ανυπομονούμε να ακούσουμε στο Release Athens 2023

Η αντίστροφη μέτρηση για το Release Athens 2023 έχει ξεκινήσει και εμείς επιλέγουμε (με δυσκολία) κάποια απ’ τα τραγούδια που θέλουμε να ακούσουμε ζωντανά.

Ο καιρός που η Πλατεία Νερού θα ανοίξει και πάλι τις πόρτες της, πλησιάζει. Η έκτη έκδοση του Release Athens ξεκινάει στις 7 Ιουνίου και μέχρι το βράδυ της 27ης Ιουλίου (ημερομηνία που το φεστιβάλ ρίχνει αυλαία), θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε δεκάδες σπουδαία ονόματα της διεθνούς και εγχώριας σκηνής, σε ένα πολυσυλλεκτικό lineup που καλύπτει κάθε γούστο. Το Release Athens παρουσιάζει φέτος το μεγαλύτερο πρόγραμμα της πορείας του, ενώ για πρώτη φορά συνεργάζεται με το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και δημιουργεί το Release Athens X SNF Nostos, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φεστιβαλικές ημέρες και σε δύο μεγάλες σκηνές, στην Πλατεία Νερού και το Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει (σε χρονολογική σειρά) δέκα απ’τα τραγούδια που ανυπομονούμε να ακούσουμε ζωντανά, αν και στην πραγματικότητα είναι πολλά περισσότερα.

Nightwish – Ghost Love Score (Τετάρτη 7 Ιουνίου)

Η κορυφαία μπάντα του συμφωνικού metal επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στην Αθήνα και όταν θα ακουστούν οι πρώτες νότες του κορυφαίου “Ghost Love Score”, αναμένεται πανζουρλισμός.

Helloween – I Want Out (Σάββατο 17 Ιουνίου)

Εδώ να περιμένετε ένα από τα μεγαλύτερα singalongs του φετινού καλοκαιριού. Μια από τις πιο επιδραστικές heavy metal μπάντες όλων των εποχών σε ένα από τα πιο κλασικά τους τραγούδια.

Rosalía – Chicken Teriyaki (Τρίτη 20 Ιουνίου)

Η πιο «τώρα που συμβαίνει» εμφάνιση του συναυλιακού χάρτη φέτος. Η Καταλανή superstar έρχεται στην Αθήνα ακριβώς όταν πρέπει και ανυπομονούμε να τη δούμε από κοντά.

OMD – Enola Gay (Τετάρτη 21 Ιουνίου)

Ένα από τα πλέον κλασικά τραγούδια των 80s, που θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε στο Release Athens X SNF Nostos.

Echo & The Bunnymen – The Killing Moon (Παρασκευή 23 Ιουνίου)

Δεν χρειάζονται σχόλια για ένα από τα κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών από τους υπέροχους Echo & The Bunnymen.

Madrugada – Strange Colour Blue (Κυριακή 25 Ιουνίου)

Οι Νορβηγοί είναι ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα του ελληνικού κοινού, και όπως πάντα, αναμένεται χαμός όταν θα παίξουν μια από τις πρώτες, μεγάλες επιτυχίες τους.

Disturbed – Down With The Sickness (Δευτέρα 26 Ιουνίου)

Οι Αμερικανοί είναι ένα από τα μεγαλύτερα metal ονόματα τα τελευταία 20 χρόνια και το “Down With The Sickness”, το απόλυτο anthem τους. Ένα από τα τραγούδια που είμαστε σίγουροι ότι θα αποτελέσουν μια από τις αξέχαστες στιγμές του φετινού Release Athens.

Parkway Drive – Wild Eyes (Τρίτη 27 Ιουνίου)

Ένα ακόμα βέβαιο singalong, το τραγούδι των Parkway Drive, οι οποίοι φέτος θα παίξουν στα μεγαλύτερα metal φεστιβάλ της κόσμου, είναι ένα σαρωτικό έπος που θα ισοπεδώσει την Πλατεία Νερού.

Arctic Monkeys – Do I Wanna Know (Τρίτη & Τετάρτη 18-19 Ιουλίου)

Ας μην κρυβόμαστε: αυτή είναι η πιο πολυαναμενόμενη εμφάνιση του καλοκαιριού, κάτι που αποδείχτηκε από το πρωτόγνωρο sold out της πρώτης ημέρας, που οδήγησε τους διοργανωτές να προσθέσουν και δεύτερη ημέρα. Εδώ θα μπορούσαμε να διαλέξουμε οποιοδήποτε τραγούδι των Arctic Monkeys, σήμερα επιλέγουμε το απόλυτο rock anthem των τελευταίων -πολλών- ετών.

The Prodigy – Poison (Παρασκευή 21 Ιουλίου)

Μεγάλη συναυλία κι αυτή, η πρώτη μετά το χαμό του Keith Flint. Όσοι έχετε δει τους Prodigy στο παρελθόν, ξέρετε τι εμπειρία είναι οι συναυλίες τους και πόσο κολλητικό είναι το σπουδαίο “Poison”.

Για όλες τις πληροφορίες (εισιτήρια, προσφορές, πλήρες lineup κτλ): www.releaseathens.gr