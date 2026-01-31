Απάτησε την σύντροφό του με 86 διαφορετικές γυναίκες – «Για να τον συγχωρήσω, έκανε τατουάζ με το όνομά μου»

Μαρίνα Σίσκου

Απάτησε την κοπέλα του με 86 διαφορετικές γυναίκες - "για να τον συγχωρήσω, έκανε τατουάζ με τ' όνομά μου". Φωτογραφία: Freepik
Φωτογραφία: Freepik

Μετά την ανακάλυψη ότι ο πρώην φίλος της της  Aspen (@aspenswrl), την απατούσε με 86 διαφορετικές γυναίκες ενώ ήταν μαζί, αποφάσισε να βγάλει τα πάντα στη φόρα, στο διαδίκτυο. Μερικές φορές, αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστεί κανείς το τραύμα του.

Ανακάλυψε την απιστία του συζύγου της από ένα μήνυμα – «Μου είπε πως δεν είναι πλέον ερωτευμένος μαζί μου»

Εκείνος ορκίστηκε στην οικογένειά του, ακόμα και στη γάτα του και τη νεκρή γιαγιά του, ότι δεν την είχε απατήσει. Ωστόσο, τελικά παραδέχτηκε ότι την είχε απατήσει, και η Aspen έχει σωρεία αποδεικτικών στοιχείων. Απατούσε δηλαδή την Aspen μία με δύο φορές την εβδομάδα. Είχε ακόμα και σχέση με μια γυναίκα 38 χρονών, ενώ εκείνοι ήταν μόνο 20!

Η γυναίκα αυτή απείλησε να καλέσει την αστυνομία στην Aspen επειδή μίλησε για αυτούς.

Ανακάλυψε την απιστία της συζύγου του με τον πρώην της και ζήτησε διαζύγιο – «Δεν σκοπεύω να την βοηθήσω οικονομικά»

“Με κορόιδευε κατάμουτρα”

Ο πρώην της Aspen δεν θυμόταν ούτε τα γενέθλιά της, ούτε πώς να γράψει σωστά το όνομά της, κάτι που δείχνει πραγματικά πόσο την νοιαζόταν.  Βρήκε ένα σκουλαρίκι και λαστιχάκια μαλλιών κάτω από το κρεβάτι του, οπότε δεν ήταν και πολύ προσεκτικός στο να κρύψει τις δραστηριότητές του.

«Είπε ότι επειδή έχει αχρωματοψία, δεν μπορεί να δει τα μάτια μου γιατί είναι πράσινα, και γι’ αυτό προτιμούσε κοπέλες με μπλε και καφέ μάτια αντί για πράσινα», εξήγησε η Aspen. Ερωτεύτηκε ακόμη και  μια κοπέλα που ήταν ομοφυλόφιλη μετά από μόλις δύο συναντήσεις μαζί της.

Αποκάλυψε την απιστία του άνδρα της από τη μπουγάδα – «Με κατηγόρησε ότι φταίω εγώ γιατί έχω αλλάξει»

Είχε κάνει πολλά sleepover με την καλύτερή του φίλη – όπως την παρουσίαζε – και είχε αρκετές “περιπέτειες” στη δουλειά. Φιλήθηκε με μια συνάδελφο, προσπάθησε να κοιμηθεί με μια άλλη συνάδελφο, είχε μια ερωτική περιπέτεια με μια διαφορετική συνάδελφο και ταυτόχρονα βγήκε και με άλλη συνάδελφο, όλες στον ίδιο χώρο δουλειάς, στο Burger King.

Όταν η Aspen ανακάλυψε όλη την απιστία ψάχνοντας το κινητό του, προσπάθησε να τον αφήσει, αλλά εκείνος την συγκράτησε με τη βία και δεν την άφηνε να φύγει. Συνολικά, την απατούσε με 86 κοπέλες. Κάποιες από αυτές επικοινώνησαν μαζί της και κατάφερε να τις μετρήσει.

Το καλύτερο ήταν ότι ο πρώην της έκανε τα αρχικά της τατουάζ στο σώμα του, μετά τον χωρισμό τους. Της στέλνει επίσης λουλούδια και 150 ευρώ κάθε μήνα. Μερικούς μήνες πριν, της έστειλε ακόμα και 1.000 ευρώ.

“Σε καταλαβαίνω”

Δυστυχώς, αρκετοί χρήστες του TikTok έχουν περάσει κάτι παρόμοιο.  Επειδή κατάφεραν να σχετιστούν με την εμπειρία της Aspen, μοιράστηκαν τις σκέψεις τους και τις ιστορίες τους στα σχόλια.  «Πέρασα το ίδιο, αλλά ήταν 200 άτομα και σταμάτησα να μετράω μετά από αυτό. Έδειξα απίστευτη κατανόηση και είχα την ελπίδα ότι θα είναι ειλικρινής. Ελπίζω να ήταν ειλικρινής με τον εαυτό του», σχολίασε μια γυναίκα.

«Νόμιζα ότι ο πρώην μου που με απατούσε με 12 γυναίκες ήταν τρελό. Κορίτσι, λυπάμαι τόσο πολύ», έγραψε μια άλλη. «Νόμιζα ότι το ότι ο πρώην μου, που με απατούσε με 20 και κάτι γυναίκες ήταν περίπτωση, αλλά όλα όσα πέρασες ήταν πολύ παρόμοια με όσα έκανε και ο δικός μου», πρόσθεσε κάποιος άλλος.

 

 

 

08:06 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

