Γενικά στον έρωτα, την αγάπη και τις καλές ερωτικές σχέσεις δεν υπάρχουν πετυχημένες «συνταγές». Κάτι που μπορεί να αποτελέσει σημείο τριβής για ένα ζευγάρι σε ένα άλλο να προσφέρει μία δυνατότητα να αναπτυχθεί και να έρθει πιο κοντά.

Ωστόσο οι ειδικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν «τοξικές» φράσεις που λένε μεταξύ τους οι σύντροφοι και μπορούν να δηλητηριάσουν την σχέση τους. Παρακάτω θα διαβάστε 6 φράσεις που δεν πρέπει να λέτε ποτέ στον σύντροφο σας, σύμφωνα με ψυχολόγους.

6 φράσεις που δεν πρέπει ποτέ να λέτε στον σύντροφο σας, σύμφωνα με ψυχολόγους

«Αυτό σε χαρακτηρίζει»

«Δεν συνέβη αυτό»

«Δεν έγινε κάτι»

«Φεύγω»

«Αντιδράς υπερβολικά»

«Πάντα/ποτέ…»

«Αυτό σε χαρακτηρίζει»

«Οποιαδήποτε φράση που κάνει γενικά σχόλια για τον χαρακτήρα κάποιου είναι εξαιρετικά τοξική και αρνητική και δεν θα τελειώσει καλά», λέει η Lisa Marie Bobby, ψυχολόγος σχέσεων στο Ντένβερ των ΗΠΑ.

Αυτού του τύπου τα σχόλια που γενικεύουν και προσδίδουν αρνητικά χαρακτηριστικά μπορεί να κάνουν τον δεσμό ενός ζευγαριού να διαρραγεί. Ο σύντροφος που δέχεται αυτά τα σχόλια αρχίσει να νιώθει ότι δεν έχει νόημα να εξηγήσει τον εαυτό του.

«Στερεί από μια σχέση το πιο σημαντικό οξυγόνο που έχει μια σχέση, εκτός από την αγάπη, που είναι η ανάπτυξη. Αφαιρεί την ευκαιρία για ανάπτυξη και ελπίδα, και αυτό μπορεί να είναι επιζήμιο», τονίζει η Lisa Marie Bobby.

«Δεν συνέβη αυτό»

Όταν ένα ζευγάρι συγκρούεται υπάρχουν δύο πλευρές, που συχνά είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους. «Αν χρησιμοποιήσουμε φράσεις όπως ‘δεν συνέβη αυτό’, αυτό που λέμε είναι ότι η δική μου άποψη είναι η σωστή και δεν υπάρχει χώρος για τη δική σου», σημειώνει η Lisa Marie Bobby. Αυτή η φράση «ακυρώνει» εντελώς τον άλλον σύντροφο. Ο στόχος της επικοινωνίας σε ένα ζευγάρι είναι να κατανοήσει ο ένας τις απόψεις του άλλου και όχι να τις υπονομεύσει.

«Δεν έγινε κάτι»

Εάν πείτε αυτή την φράση τότε «ακυρώνετε» τα συναισθήματα του συντρόφου σας. Στέλνετε το μήνυμα ότι δεν είστε διατεθειμένοι να κατανοήσετε τα συναισθήματά του. «Όταν αγαπάς κάποιον και είσαι συνδεδεμένος μαζί του, η δουλειά σου είναι να κάνεις χώρο για το γεγονός ότι είναι διαφορετικός. Μόνο και μόνο επειδή ο σύντροφός σου βιώνει κάτι που εσύ δεν βιώνεις, δεν σημαίνει ότι κάνει λάθος», λέει η ψυχολόγος. Αν απορρίπτετε τα συναισθήματα του συντρόφου σας τότε μπορεί να δημιουργείτε πρόβλημα και στην συναισθηματική σύνδεση σας.

«Φεύγω»

Οι απειλές για διαζύγιο ή τερματισμό της σχέσης συνήθως κλιμακώνουν τη σύγκρουση, λέει η Rachel DeAlto, ειδικός σχέσεων και επικοινωνίας στο Match Group και στο The League. «Εκτός κι αν το εννοείτε πραγματικά και σκοπεύετε να το ακολουθήσετε, οι απειλές για αποχώρηση από μια σχέση μπορεί να είναι εξαιρετικά χειριστικές και θα διαβρώσουν την εμπιστοσύνη», τονίζει η Rachel DeAlto.

«Αντιδράς υπερβολικά»

Εάν πεις την παραπάνω φράση είναι σαν να ρίχνεις την γέφυρα που έχεις με τον σύντροφο σου αφού αρνείσαι να δεχτείς τα συναισθήματα του. «Το να απορρίπτεις τα συναισθήματα του συντρόφου σου και να τα χαρακτηρίζεις ως παράλογα θα δημιουργήσει μια σχεδόν αδύνατη κατάσταση για την επίλυση μιας πρόκλησης με υγιή τρόπο», σημειώνει η Rachel DeAlto.

«Πάντα/ποτέ…»

Στο βιβλίο τους με τίτλο «The Love Prescription: 7 Days to More Intimacy, Connection, and Joy» οι διάσημοι κλινικοί ψυχολόγοι και ερευνητές John και Julie Gottman εντοπίζουν δύο φράσεις που δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούν τα ζευγάρια: «Εσύ πάντα» ή «Εσύ ποτέ».

«Αυτές οι φράσεις μας ειδοποιούν ότι ένα ζευγάρι βρίσκεται σε ασταθή περιοχή. Η αρνητική προοπτική μπορεί να έχει αρχίσει να εμφανίζεται», γράφουν οι δύο ψυχολόγοι. Αυτές οι φράσεις ακούγονται συχνά όταν ο σύντροφος δεν κάνει αυτό που θεωρείτε ότι γνωρίζει πως θέλετε.

Αντί να περιμένετε από τον σύντροφό σας να ξέρει τι θέλετε, εκφράστε τις επιθυμίες σας με ευθύ και η επιθετικό τρόπο. Αν θέλετε περισσότερα ραντεβού, για παράδειγμα, μην πείτε «δεν με πηγαίνεις ποτέ πια σε ραντεβού». Αντίθετα μπορείτε να πείτε «μου λείπεις. Μπορούμε να σχεδιάσουμε να έχουμε περισσότερες βραδιές μαζί οι δυο μας αυτόν τον μήνα;»

Οι σχέσεις απαιτούν προσπάθεια

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες. Απαιτούν προσπάθεια, αφοσίωση, καλή επικοινωνία. Το κάθε ζευγάρι διανύει το δικό του μονοπάτι και βρίσκει τι λειτουργεί στην σχέση και τι όχι. Υπάρχουν, όμως, οι 6 παραπάνω φράσεις που χρειάζεται να αποφεύγονται. Εάν τις λέτε προς τον σύντροφο σας τότε του δείχνετε ότι δεν σέβεστε τα συναισθήματα και την προσπάθεια του. Αυτή δεν είναι μία καλή βάση για οποιαδήποτε σχέση, πολύ περισσότερο για μία ερωτική σχέση.