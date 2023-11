«Πού μπορώ να δω τα αγαπημένα μου αστέρια;»: H νέα δωρεάν streaming υπηρεσία NASA+ φέρνει το διάστημα στα χέρια σας

Συναρπαστικά νέα για τους λάτρεις του διαστήματος. Μία νέα «εκτόξευση» έχει προγραμματίσει η NASA για τον Νοέμβριο. Αυτήν την φορά δεν θα είναι εκτόξευση ενός πυραύλου στο διάστημα, αλλά η κυκλοφορία της νέας δωρεάν streaming υπηρεσίας NASA+.

Το NASA+ είναι μια streaming υπηρεσία, στην οποία θα προβάλλονται οι live μεταδόσεις της NASA για αποστολές, εκτοξεύσεις, έρευνες και οτιδήποτε άλλη δραστηριότητα της διαστημικής υπηρεσίας. «Φέρνουμε το διάστημα σε εσάς», δήλωσε ο Marc Etkind από το Γραφείο Επικοινωνιών της NASA.

Το NASA+ αποτελεί μέρος του σχεδίου της διαστημικής υπηρεσίας να μεταμορφώσει την ψηφιακή της παρουσία. Σύμφωνα με το σχέδιο που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2023, η NASA θέλει να ανανεώσει τους ιστότοπους της και να αναβαθμίσει την εφαρμογή της. Ο επικεφαλής πληροφοριών της υπηρεσίας, Jeff Seaton, δήλωσε ότι ο στόχος της NASA είναι να βελτιστοποιήσει «το τρόπο με τον οποίο το κοινό ασχολείται με το περιεχόμενο της NASA στο διαδίκτυο».

Το NASA+ θα είναι εντελώς δωρεάν, χωρίς κόστος συνδρομής (η NASA είναι μια ομοσπονδιακή υπηρεσία που χρηματοδοτείται από το Κογκρέσο, επομένως αυτό δεν αποτελεί έκπληξη). Επίσης η υπηρεσία δεν θα έχει διαφημίσεις.

Το NASA+ πρόκειται να γίνει διαθέσιμο στις 8 Νοεμβρίου. Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες, μέσω της εφαρμογής της NASA σε iOS και Android για κινητά, tablet και συσκευές smart TV. Επίσης θα υπάρχει σε άλλες streaming πλατφόρμες όπως το Apple TV, το Fire TV και το Roku.

Turn on, tune in, and space out to relaxing music and ultra-high-definition visuals of the cosmos, from the surface of Mars to a Uranian sunset.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το NASA+ θα είναι μια ενημέρωση του NASA TV, το οποίο είναι επίσης δωρεάν. Δεν είναι σαφές πόσο διαφορετικό θα είναι το περιεχόμενο μεταξύ των δύο ή αν το NASA+ θα λειτουργήσει απλώς ως η νέα και βελτιωμένη έκδοση του NASA TV.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί πλήρες πρόγραμμα, το NASA+ θα διαθέτει μια σειρά από live μεταδόσεις, ενημερώσεις αποστολών και βίντεο από τα παρασκήνια, όπως γίνεται στο NASA TV. Μέσω του ιστότοπού της και του καναλιού της στο YouTube, η NASA δημοσιεύει συχνά βίντεο από τις αποστολές της, από προσγειώσεις ρόβερ στον Άρη, από ιστορικές εκτοξεύσεις πυραύλων, και πολλά άλλα.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στο NASA+ θα είναι διαθέσιμα τα πρωτότυπα ντοκιμαντέρ της NASA, που έχουν βραβευτεί με Emmy και νέες σειρές που θα κυκλοφορήσουν τους επόμενους μήνες.

We're bringing space to you!

Launching on November 8, NASA+ is @NASA's new ad-free, no-cost, family-friendly streaming service that puts the universe at your fingertips. Get ready to watch and enjoy live coverage and original video series on this exciting new platform. pic.twitter.com/AKq6OE7U1I

— NASA Marshall (@NASA_Marshall) November 3, 2023