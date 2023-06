NASA: Τέσσερις εθελοντές «πάτησαν» στον Άρη – Θα ζήσουν για έναν χρόνο σε χώρο προσομοιωμένο στον Κόκκινο Πλανήτη

Η NASA συνεχίζει να προετοιμάζεται για την ανθρώπινη εξερεύνηση του πλανήτη Άρη. Τέσσερις εθελοντές «κλείστηκαν» σε έναν χώρο πλήρως προσομειωμένο στον πλανήτη Άρη, στο πλαίσιο ενός ετήσιου πειράματος της NASA, προκειμένου να εξεταστεί η αντοχή των αστροναυτών στην απομόνωση και σε άλλους παράγοντες ψυχολογικού στρες.

Πρόκειται για την αποστολή CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog). Στο πλαίσιο αυτής, οι εθελοντές θα ζήσουν και θα εργαστούν σε έναν «βιότοπο» 158 τετραγωνικών μέτρων στο Διαστημικό Κέντρο Johnson της Nasa στο Χιούστον του Τέξας.

Είναι η πρώτη από τις τρεις ετήσιες προσομοιωμένες αποστολές στον Άρη, οι οποίες στοχεύουν στην αξιολόγηση της υγείας και της απόδοσης των μελών του πληρώματος όταν ζουν σε περιορισμένο χώρο με περιορισμένους πόρους.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε προσομοιωμένους διαστημικούς περιπάτους, επιστημονικά πειράματα και συντήρηση του ενδιαιτήματος. Επίσης θα προσπαθήσουν να καλλιεργήσουν καλλιέργειες για τροφή.

CHAPEA's 4 person crew just entered their home for the next year. They're simulating a Mars mission to help assess health and performance in relation to Mars resource limitations in isolation and confinement. The door is officially closed and the mission has begun. Go Crew 1! pic.twitter.com/KKWKQ1opwg

— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) June 25, 2023