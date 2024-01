Η NASA αποκατέστησε την επαφή με το ελικόπτερο Ingenuity στον Άρη

Η NASA αποκατέστησε την επαφή με το μικρό ελικόπτερο Ingenuity στον Άρη, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ώρα Ελλάδας) η διαστημική υπηρεσία, έπειτα από μια απροσδόκητη βλάβη που προκάλεσε φόβους για το τέλος του.

Το ελικόπτερο, που μοιάζει με μεγάλο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), έγινε το 2021 η πρώτη μηχανοκίνητη ιπτάμενη συσκευή που πραγματοποίησε πτήση σε άλλον πλανήτη.

Είχε φθάσει στον κόκκινο πλανήτη με το ρόβερ Perseverance, το οποίο λειτουργεί ως «ενδιάμεσος» συλλέγοντας τα δεδομένα του Ingenuity και αναμεταδίδοντάς τα στη Γη και η αποστολή του οποίου είναι να αναζητήσει ίχνη αρχαίας ζωής στον Άρη.

Οι επικοινωνίες ανάμεσα στο ελικόπτερο και το ρόβερ διακόπηκαν ξαφνικά την Πέμπτη κατά την 72η πτήση του Ingenuity.

«Καλό νέο σήμερα», έγραψε το βράδυ του Σαββάτου το Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA, που κατασκεύασε το ελικόπτερο, στο X (πρώην Twitter).

Good news today: We’ve reestablished contact with the #MarsHelicopter after instructing @NASAPersevere to perform long-duration listening sessions for Ingenuity’s signal.

The team is reviewing the new data to better understand the unexpected comms dropout during Flight 72. https://t.co/KvCVwhZ5Rk

— NASA JPL (@NASAJPL) January 21, 2024