Σκοτώθηκε στο πάρτι της εταιρείας του – CEO έπεσε από ύψος 5 μέτρων κατά τη διάρκεια της εισόδου του στη σκηνή

Μια μέρα γιορτής μετατράπηκε γρήγορα σε σόου τρόμου όταν o CEO της εταιρείας τεχνολογίας έπεσε από ύψος 5 μέτρων και σκοτώθηκε. Όλα έγιναν στη σκηνή μπροστά σε εκατοντάδες τρομοκρατημένους υπαλλήλους στην Ινδία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vistex, Sanjay Shah, και ο πρόεδρος της Vistex Vishwanath, Raju Datla, βρίσκονταν μέσα σε ένα σιδερένιο κλουβί που κατέβαινε σε μια σκηνή ως μέρος της μεγάλης εισόδου του σε ένα πάρτι της εταιρείας όταν έσπασε ένα καλώδιο, ανέφεραν οι Times of India.

Το βίντεο – σοκ δείχνει τη στιγμή που το κίτρινο κλουβί, που αιωρείται κοντά στα δοκάρια, άρχισε να ταλαντεύεται καθώς τα πυροτεχνήματα έσκασαν και μια φωνή εκλιπαρούσε το πλήθος να «ενώσει τα χέρια» για να χειροκροτήσει τους δύο άνδρες.

Στη συνέχεια, το κλουβί έπεσε γρήγορα στη μία πλευρά, στέλνοντας τους δύο επικεφαλής της εταιρείας με έδρα το Ιλινόις να εκτοξευθούν στο έδαφος.

Ένας από τους άνδρες αναποδογύρισε εντελώς, προσγειώθηκε με το κεφάλι στο έδαφος, δείχνει το βίντεο.

Ο Shah σκοτώθηκε στο δυστύχημα. Ο Datla νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αν και η αιτία αποδόθηκε σε ένα σπασμένο σύρμα, οι αξιωματούχοι ερευνούν το περιστατικό και την ελαττωματική κλούβα, η οποία τραβήχτηκε από κυλιόμενο μηχάνημα και είχε σιδερένια σύρματα και σχάρες.

