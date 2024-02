Γνωρίστε την Tong Tong: Είναι το πρώτο παιδί ΑΙ – Συμπεριφέρεται όπως ένα 3χρονο κορίτσι

Μπορεί να μοιάζει και να συμπεριφέρεται σαν ένα μικρό κορίτσι, αλλά αυτή η οντότητα ίσως είναι η επόμενη μεγάλη ανακάλυψη στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Επιστήμονες του Ινστιτούτου Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης του Πεκίνου (BIGAI) αποκάλυψαν πρόσφατα την Tong Tong, που σημαίνει “κοριτσάκι”, η οποία ονομάστηκε το πρώτο παιδί τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, το παιδί AI μπορεί να αναθέτει στον εαυτό του καθήκοντα, να μαθαίνει αυτόνομα και να εξερευνά το περιβάλλον του. Αν και όλα αυτά ακούγονται σαν την πλοκή της ταινίας επιστημονικής φαντασίας «Ο Δημιουργός» (The Creator), οι μηχανικοί της Tong Tong τονίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βιώσει ακόμη και συναισθήματα.

Σε ένα βίντεο, οι επιστήμονες του BIGAI λένε ότι «η Tong Tong έχει τη δική της χαρά, θυμό και λύπη».

𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝’𝐬 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐀𝐈 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝

Tong Tong is a virtual AI entity that can assign herself tasks, learn autonomously, and explore her environment.

She can display behavior and abilities similar to those of a three or four-year-old child🤖… pic.twitter.com/SoZpKLegwY

