Έλον Μασκ: Ανακοίνωσε νέα start up τεχνητής νοημοσύνης – «Στόχος η κατανόηση της πραγματικότητας»

Ο ιδιοκτήτης του Twitter και CEO της Tesla, Έλον Μασκ, ανακοίνωσε την ίδρυση μιας νέα startup τεχνητής νοημοσύνης. Η νέα εταιρεία ονομάζεται «xAI» και θα στελεχωθεί από μια ομάδα προγραμματιστών που έχουν εργαστεί σε εταιρείες από την Google που ανήκει στην Alphabet έως τη Microsoft και την OpenAI.

Σύμφωνα με το BBC, ο Έλον Μασκ στο παρελθόν έχει δηλώσει πολλές φορές ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να σταματήσει και ότι ο συγκεκριμένος τομέας χρειάζεται ρύθμιση.

«Ανακοινώνω τον σχηματισμό της xAI με στόχο την κατανόηση της πραγματικότητας» έγραψε ο Έλον Μασκ στο Twitter.

Announcing formation of @xAI to understand reality

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές πόση χρηματοδότηση έχει η νέα αυτή start up, ποιοι είναι οι στόχοι της ή σε ποιο είδος τεχνητής νοημοσύνης θα επικεντρωθεί. Ο ιστότοπος της εταιρείας αναφέρει ότι στόχος της «xAI» είναι «να κατανοήσει την αληθινή φύση του σύμπαντος».

Περισσότερες πληροφορίες για την «xAI» αναμένονται την Παρασκευή 14 Ιουλίου, καθώς έχει διοργανωθεί εκδήλωση στο Twitter Spaces.

Excited to help advise on AI safety https://t.co/zxbIExFo56

Ο Έλον Μασκ ήταν ένας από τους αρχικούς υποστηρικτές του OpenAI, το οποίο δημιούργησε την δημοφιλή εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει διάλογο και απαντήσεις, το ChatGPT. Όμως η σχέση του δισεκατομμυριούχου με την εταιρεία δεν είναι πλέον καλές. Μάλιστα έχει επικρίνει το ChatGPT για μια φιλελεύθερη προκατάληψη.

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι το TruthGPT», έγραψε ο Μασκ στο Twitter τον Φεβρουάριο.

What we need is TruthGPT

— Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023