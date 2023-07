Η Τεχνητή Νοημοσύνη «χτύπησε» και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Ναπολέων ο Μακρόν, πολεμιστής ο Μητσοτάκης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «χτύπησε» και την Σύνοδο του ΝΑΤΟ με τον χρήστη του Twitter @Wunder Boomer να δημοσιεύει βίντεο όπου οι ηγέτες αρκετών χωρών έχουν μετατραπεί σε πολέμαρχους, με καταβολές από τον τόπο καταγωγής τους.

Ο Εμανουέλ Μακρόν όπως είναι λογικό έχει… γίνει Ναπολέων, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μεταμφιεστεί σε πολεμιστή με την αντίστοιχη πανοπλία αλλά μπροστά σε ένα… σύγχρονο τανκ. Από την άλλη, ο Έντι Ράμα εμφανίζεται με… καλάσνικοφ το «εθνικό όπλο» της Αλβανίας. Όσον αφορά τον Ταγίπ Ερντογάν παραπέμπει σε ολιγάρχη με ιδιωτικό τζετ πίσω του… Σε κάθε εικόνα ηγέτη του ΝΑΤΟ εμφανίζεται και η χρονολογία εισδοχής της χώρας στη Συμμαχία.

Alright, I’ve messed up by not including the newest #NATO member. Here’s the updated video, this time with more Sweden. 🇸🇪 #NATOSummit #NAFO pic.twitter.com/ikPG214SpN

— Wunder Boomer (@wunderboomer) July 11, 2023