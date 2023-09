Apple: Υπό εξέταση το iPhone 12 στο Βέλγιο – H Γαλλία υποστηρίζει ότι παραβιάζει τα όρια ακτινοβολίας

Το Βέλγιο εξετάζει το iPhone 12 της Apple αφού η Γαλλία αποφάσισε να σταματήσει τις πωλήσεις του συγκεκριμένου κινητού τηλεφώνου λέγοντας πως παραβιάζει τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία, ενώ η Γερμανία ανακοίνωσε πως η γαλλική διαδικασία για το iPhone 12 θα καθοδηγήσει την Ευρώπη όσον αφορά τα μέτρα που θα πρέπει ενδεχομένως να λάβει.

Το Βέλγιο ανακοίνωσε σήμερα πως θα εξετάσει τους ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με το iPhone 12 της Apple. Προχθές, Τρίτη, η γαλλική Εθνική Υπηρεσία Συχνοτήτων (ANFR) ζήτησε από την Apple να σταματήσει τις πωλήσεις του iPhone 12 στη Γαλλία αφού δοκιμές έδειξαν πως ο Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης (SAR) του τηλεφώνου -δείκτης του ρυθμού απορρόφησης της ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων από τους ιστούς του ανθρώπινου σώματος- είναι υψηλότερος από το επιτρεπόμενο.

Η Apple ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, πως το iPhone 12, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020, έχει πιστοποιηθεί από πολλούς διεθνείς οργανισμούς ότι τηρεί τις προδιαγραφές για την ακτινοβολία και πως η εταιρεία αμφισβητεί τα ευρήματα της Γαλλίας.

Apple said its iPhone 12 model complies with all global radiation standards after a French watchdog ordered a halt to its sales citing breaches of European Union radiation exposure limits https://t.co/NEWyTsKvCI pic.twitter.com/rFoJVgULGu

