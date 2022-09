Apple: Τα νέα iPhone 14 έφτασαν με μεγαλύτερες οθόνες και καλύτερες κάμερες—Αυτές είναι οι τιμές τους

Έπειτα από πολλούς μήνες αναμονής, τα νέα iPhone αποκαλύφθηκαν και επίσημα στο μεγάλο «Far Out» event της Apple.

Τα βασικά μοντέλα είναι το iPhone 14 και το iPhone 14 Plus. Και τα δύο βασικά μοντέλα έχουν μεγαλύτερη οθόνη, με την Apple να αλλάζει το πλάνο που ακολούθησε με το iPhone 13, στο οποίο όποιος ήθελε μεγαλύτερη οθόνη έπρεπε να αγοράσει την Pro σειρά. Το iPhone 14 θα έχει οθόνη 6.1 ιντσών, ενώ η οθόνη του ολοκαίνουργιου iPhone 14 Plus θα είναι 6,7 ιντσών.

Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε ένα custom OLED panel από την Apple, το οποίο έχει 1200 nits φωτεινότητα και 2,000,000:1 λόγο αντίθεσης. Επίσης υποστηρίζονται οι Dolby Vision, HDR10 και HLG τεχνολογίες. Η Apple υπόσχεται και True Tone χρώματα, καθώς οι οθόνες είναι Super Retina XDR.

Στο εσωτερικό των νέων iPhone, η Apple άλλαξε τον σχεδιασμό του hardware, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότερη ψύξη άρα και καλύτερη απόδοση. Όπως είχε διαρρεύσει, ο επεξεργαστής των iPhone 14 και iPhone 14 Plus θα είναι ο A15 Bionic, ο οποίος υπήρχε και στις περσινές συσκευές της εταιρίας.

Η κάμερα στα νέα μοντέλα είναι σημαντικά βελτιωμένη. Πρόκειται για μία νέα κεντρική κάμερα των 12MP, με μεγαλύτερο αισθητήρα, μεγαλύτερα 1.9μm pixels και aperture f/1,5. Ο νέο αισθητήρας συνοδεύεται και από μια αναβαθμισμένη software υποδομή ονόματι «Photonic Engine». Βελτιωμένη σε μεγάλο βαθμό είναι και η μπροστινή κάμερα, η οποία διαθέτει και πάλι autofocus για καλύτερες selfies και group selfies. Τέλος, η καταγραφή βίντεο είναι καλύτερη από ποτέ.

Τα iPhone 14 και iPhone 14 Plus έρχονται με δυνατότητα χρήσης 5G δικτύων, ενώ η Apple θα επιτρέπει για πρώτη φορά στους χρήστες και την αποθήκευση πολλαπλών eSIMs. Tα αμερικανικά μοντέλα δεν θα έχουν καν sim tray για φυσικές κάρτες SIM.

Τέλος, τα νέα iPhone 14 θα φέρουν και μερικά νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Το πρώτο είναι το crash detection για την ανίχνευση τρακαρισμάτων. Το δεύτερο είναι η δυνατότητα αποστολής επειγόντων SOS μηνυμάτων μέσω δορυφόρου, για επικοινωνία έκτακτης ανάγκης ακόμη και αν δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου τηλεπικοινωνιών.

Στην αμερικανική αγορά, οι τιμές είναι οι εξής

Η Apple παρουσίασε και τα νέα Pro μοντέλα της σειράς iPhone 14. Τα iPhone 14 Pro και iPhone 14 Pro Max έρχονται σε μεγέθη των 6.1 και 6.7 ιντσών αντίστοιχα, με notch που… αλλάζει σχήμα, Always-On οθόνη και αρκετά βελτιωμένη κάμερα στα 48MP πλέον. Είναι τα μοναδικά iPhone νέας γενιάς που ενσωματώνουν το καινούργιο και πανίσχυρο A16 Bionic chip, το οποίο είναι κατά 40% γρηγορότερο από τον ανταγωνισμό.

Πηγαίνοντας στην οθόνη εκεί η Super Retina XDR με ProMotion οθόνη ενσωματώνει για πρώτη φορά Always-On τεχνολογία. Αυτό επιτρέπει στο «notch» να μεταμορφώνεται ανάλογα την περίσταση και την ειδοποίηση που θέλει να προβάλλει, σε μια λειτουργία που η Apple την ονομάζει «Dynamic Island». Τα Pro μοντέλα φέρουν το νέο μικρότερο notch σε σχήμα «χαπιού».

