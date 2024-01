Ανατριχιαστικά βίντεο: Συντρίμμια πυραύλου έπεσαν σε κατοικημένη περιοχή της Κίνας

Τρομοκρατημένοι Κινέζοι πολίτες μοιράζονται εκπληκτικά πλάνα με συντρίμμια από πύραυλο που έπεσε σε ξηρά. Θραύσματα ενός πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρου Xichang στις 26 Δεκεμβρίου έπεσαν πίσω στη Γη λίγες ώρες αργότερα.

Ένα βίντεο δείχνει ένα τεράστιο κομμάτι να πέφτει σε μια δασική περιοχή της επαρχίας Γκουανγκσί και να εκρήγνυται.

Ένα άλλο κλιπ δείχνει τεράστια κομμάτια συντριμμιών κυριολεκτικά μέτρα μακριά από ένα σπίτι καθώς οι άναυδοι περαστικοί συγκεντρώνονται έκπληκτοι. Δεν είναι σαφές εάν κάποιος έχει τραυματιστεί, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που η Κίνα εκφράζει ανησυχίες για τα διαστημικά της συντρίμμια .

Η Κίνα εκτόξευσε δύο δορυφόρους σε έναν πύραυλο Long March 3B από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρου Xichang την Boxing Day, σύμφωνα με το SpaceNews.com .

Οι δορυφόροι αποτελούν μέρος του Beidou, του δορυφορικού συστήματος ραδιοπλοήγησης που λειτουργεί από την Εθνική Διαστημική Διοίκηση της Κίνας, την κυβερνητική διαστημική υπηρεσία.

Heads up: it’s been a while, but this kind of falling booster action was a feature of the Long March 3B launches of Beidou satellites from Xichang. https://t.co/rRM0mQ2g0p https://t.co/UnFXaoGgC4 pic.twitter.com/7XkRCTFLaW

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 26, 2023