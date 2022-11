WTA Finals: Πρώτη και καλύτερη η Μαρία Σάκκαρη – Προκρίθηκε στα ημιτελικά

Μπορεί η πρωτιά να είχε εξασφαλιστεί πριν ξεκινήσει ο αγώνας, η Μαρία Σάκκαρη ήταν ισοπεδωτική απέναντι στην Ονς Ζαμπέρ, την κέρδισε 2-0 (6-2, 6-3) και προκρίθηκε στα ημιτελικά του WTA Finals.

Η Ελληνίδα αθλήτρια ήταν κυριαρχική σε όλη τη διάρκεια του αγώνα εκμεταλλευόμενη στο μέγιστο την ασυνήθιστα κακή απόδοση της Τυνήσιας αθλήτριας.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Σάκκαρη στο πρώτο σετ κατάφερα να… σπάσει το σερβίς της Ζαμπέρ, με love game, στο τέταρτο game του πρώτου σετ (3-1). Στη συνέχεια, διατήρησε το σερβίς της για να κάνει δεύτερο συνεχόμενο break και να βρεθεί μία ανάσα από το προβάδισμα στα σετ.

Εκεί, η Ζαμπέρ έβγαλε αντίδραση, κάνοντας break στο σερβίς της Μαρίας, ωστόσο στο 8ο game η Τυνήσια δεν κατάφερε να κρατήσει το σεβρίς, δεχόμενη τρίτο σερί break για το 6-2.

Όπως στο πρώτο σετ, έτσι και στο δεύτερο η Μαρία Σάκκαρη έκανε break στο τέταρτο game (3-1), το οποίο αποδείχθηκε αρκετό, καθώς η Ελληνίδα χωρίς να χάσει σερβίς έκλεισε το σετ με 6-3 για το 2-0 σετ.

Hat Trick 🤠@mariasakkari goes 3-0 in the Nancy Richey Group without dropping a set!#WTAFinals pic.twitter.com/UCGIk8KuTp

— wta (@WTA) November 5, 2022