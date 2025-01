Βρετανικά ΜΜΕ: «Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε ολόκληρο το συμβόλαιο του Μπάλντοκ στην οικογένειά του»

Ο απροσδόκητος θάνατος του Τζορτζ Μπάλντοκ συγκλόνισε το 2024 όλη την Ελλάδα, ενώ ο Παναθηναϊκός από την πρώτη στιγμή φρόντισε να τιμήσει τη μνήμη του και να σταθεί δίπλα στην οικογένειά του.

Αγγλικό δημοσίευμα μάλιστα τονίζει πως την 1η Ιανουαρίου η σύζυγος του αδικοχαμένου μπακ έλαβε τα χρήματα του συμβολαίου του, προκειμένου να μπορέσει να μεγαλώσει πιο άνετα το παιδί τους.

Παράλληλα, το ίδιο δημοσίευμα κάνει λόγο και για ένα φιλικό παιχνίδι που θα λάβει χώρα μέσα στο 2025, με τα έσοδα να πηγαίνουν επίσης στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:

«Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να πληρώσει ολόκληρο το συμβόλαιο του Τζορτζ Μπάλντοκ την σύζυγό του την 1η Ιανουαρίου, για να βοηθήσει στην ανατροφή του ενός έτους παιδιού τους.

Υπάρχει επίσης ένα φιλανθρωπικό ματς για την οικογένεια του Μπάλντοκ που σχεδιάζεται να γίνει στο 2025, φέρνοντας επιπλέον έσοδα για το παιδί.

Πραγματικά απίστευτο».

Panathinaikos decided to pay the entire salary of George Baldock’s contract to his wife on the 1st of January to help raise their 1-year-old and child.

There is also a charity match for the Baldock family in 2025 planned to bring in additional income for the child.

That is… pic.twitter.com/ejWhOYXaBI

— Football Factly (@FootballFactly) January 4, 2025