«Βόμβα» στο Wimbledon: Εκτός η Σφιόντεκ – Στα ημιτελικά η Σβιτόλινα – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ελίνα Σβιτόλινα έκανε την μεγαλύτερη έκπληξη έως τώρα στο μονό των γυναικών του Wimbledon, αφήνοντας εκτός συνέχειας το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και νο1 του κόσμου, Ίγκα Σφιόντεκ.

Η 28χρονη Ουκρανή, παρότι βρίσκεται στο νο76 της WTA, επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάσταση που διανύει από την έναρξη του λονδρέζικου major, νικώντας με 2-1 σετ την 22χρονη Πολωνή (7-5, 6-7, 6-2) και παίρνοντας με πανηγυρικό τρόπο το δεύτερο εισιτήριο για τους ημιτελικούς, όπου θ’ αντιμετωπίσει την Τσέχα, Μαρκέτα Βοντρούσοβα (νο42 στον κόσμο), που λίγο νωρίτερα είχε επιβληθεί με 2-1 της Αμερικανίδας, Τζέσικα Πεγκούλα (νο4).

A five-star performance 🌟@ElinaSvitolina defeats the world No.1 Iga Swiatek 7-5, 6-7(5), 6-2 to reach the semi-finals at #Wimbledon once again pic.twitter.com/l6nUu17KHj

— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2023