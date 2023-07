Wimbledon: Η Anastasia Potapova έχασε πόντο επειδή θεατής άνοιξε… σαμπάνια – ΒΙΝΤΕΟ

Η συγκέντρωση είναι πολύ σημαντική στο τένις. Οι τενίστες και οι τενίστριες πρέπει να είναι συνεχώς απολύτως συγκεντρωμένοι καθώς ο οποιοσδήποτε περισπασμός μπορεί να οδηγήσει στο χάσιμο ενός πόντου.

Για τον λόγο αυτό οι διαιτητές σε αγώνες τένις ζητούν από τους θεατές να κάνουν ησυχία πριν ξεκινήσει ένας πόντος. Στο φετινό Wimbledon, η Anastasia Potapova έχασε το σερβίς της όταν ένας θεατής άνοιξε μία σαμπάνια.

Ο δυνατός θόρυβος όταν άνοιξε μία σαμπάνια, οδήγησε την τενίστρια να χάσει τη συγκέντρωσή της και να στείλει το μπαλάκι πολύ μακριά. Στη συνέχεια έχασε τον πρώτο πόντο του αγώνα, στο δεύτερο σερβίς της και ακολούθησε η προειδοποίηση του διαιτητή.

«Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ, αν ανοίγετε ένα μπουκάλι σαμπάνιας μην το κάνετε την ώρα που ο παίκτης πρόκειται να σερβίρει. Σας ευχαριστώ», ανακοίνωσε ο διαιτητής John Blom αμέσως μετά την έναρξη του αγώνα. Η Anastasia Potapova χαμογέλασε και έγνεψε επιδοκιμαστικά.

[#Tennis 🎾]

"Signore e signori… se state per stappare una bottiglia di champagne, non fatelo perché i giocatori stanno per servire" 🍾

Succede anche questo a #Wimbledon 😅#Potapova vs #Andreeva

pic.twitter.com/t6T6G6JcXS

— SportElite Italia 🇮🇹 (@SportElite_it) July 9, 2023