Βίντεο: Η συγκινητική κίνηση του Jude Bellingham – Ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ σκέπασε με την κουβέρτα του με το ball boy

Ο Jude Bellingham έδειξε τη στοργική του πλευρά καθώς μοιράστηκε την κουβέρτα του με το ball boy κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ρεάλ.

Το βίντεο τον κατέγραψε να δείχνει τη φροντίδα του στο παιδί κατά τη διάρκεια της νίκης της ομάδας στο Copa del Rey επί της Αραντίνα. Ο Άγγλος μέσος καθόταν στον πάγκο, καθώς η ομάδα του Carlo Ancelotti κέρδισε χάρη στα γκολ των Joselu, Brahim Diaz και Rodrygo.

Ωστόσο, ο 20χρονος κέρδισε τα θετικά σχόλια, όταν παρατήρησε πως το αγόρι κρύωνε, ενώ εκείνος καθόταν στον πάγκο σκεπασμένος με την κουβέρτα.

Τότε, ο Bellingham αφαίρεσε την κουβέρτα του με την επωνυμία της ποδοσφαιρικής ομάδας και την τύλιξε γύρω από το αγόρι.

Jude Bellingham giving a ball-boy his blanket because he was cold. 🤍 pic.twitter.com/g1F8TuAUWN

— TC (@totalcristiano) January 6, 2024