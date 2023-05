Βαγγέλης Μαρινάκης: Η Νότιγχαμ σώθηκε επειδή δεν άλλαξα προπονητή

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε δηλώσεις του στο Sky Sports τόνισε πως η Νότιγχαμ Φόρεστ γλίτωσε τον υποβιβασμό, επειδή στήριξε και δεν απέλυσε τον Στιβ Κούπερ.

Στην απόφαση του να στηρίξει και να μην απολύσει τον Στιβ Κούπερ εστίασε ο Βαγγέλης Μαρινάκης την σωτηρία της Νότιγχαμ Φόρεστ, παρότι βέβαια στον φετινό Ολυμπιακό τέσσερις διαφορετικοί προπονητές κάθισαν στον πάγκο του!

Ο Έλληνας εφοπλιστής ήταν εξαιρετικά χαρούμενος για την μαθηματική παραμονή της Νότιγχαμ Φόρεστ στα σαλόνια της Premier League και στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε τα εξής: «Υπήρχαν μόνο 5 ομάδες στην φετινή Premier League που δεν άλλαξαν προπονητή, ήμασταν μία από αυτές. Το να αλλάξεις έναν προπονητή είναι μία πολύ σοβαρή απόφαση. Τώρα είναι ώρα να προγραμματίσουμε για το μέλλον. Στο τέλος της ημέρας είμαστε νικητές και πρέπει να πανηγυρίσουμε».

Λίγο αργότερα ο Βαγγέλης Μαρινάκης μίλησε στην κάμερα του Viaplay και ήταν πολύ πιο ομιλητικός, αφού υποσχέθηκε μέχρι και τίτλος με την Νότιγχαμ Φόρεστ: «Η πίστη που δείξαμε στον προπονητή ήταν πολύ σημαντική για αυτόν και για τους παίκτες, που έκαναν όσα μπορούσαν για να κρατήσουμε αυτή τη μεγάλη ομάδα στην Premier League, όπου ανήκει. Την επόμενη χρονιά πιστεύω ότι όλοι θα μάθουμε από τα λάθη μας και θα τα πάμε πολύ καλύτερα.

Είμαι πολύ χαρούμενος. Ας το απολαύσουμε όλοι μας. Ξέρετε, όπως έχω πει πολλές φορές, η Νότιγχαμ είναι μία πολύ μεγάλη ομάδα και εδώ αναδομούμε το brand. Πιστεύω ότι μπροστά μας έρχονται πολλές χαρούμενες ημέρες.

Οι οπαδοί είναι ευγνώμονες, αλλά και εγώ είμαι ευγνώμων προς τους οπαδούς της Νότιγχαμ. Όπως εξήγησα και στην ανοιχτή επιστολή μου προς αυτούς χθες, υπήρξαν πολύ πιστοί, έκαναν την διαφορά και πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να κάνουν το ίδιο, επειδή πρέπει τώρα να κερδίσουμε κάποια τρόπαια, επίσης!

Είχαμε πολλές συζητήσεις σε όλη την διάρκεια της σεζόν με τον προπονητή, κάποιες καλές, κάποιες κακές, επειδή ο καθένας είχε τις απόψεις του.

Αλλά όλο αυτό είναι πολύ βοηθητικό, διότι μας αρέσουν να σκαρφαλώνουμε, μας αρέσουν οι προκλήσεις και είμαστε νικητές»

Evangelos Marinakis gave Steve Cooper the season. He backed the club financially. He deserves all of this. Thank you. #NFFC

pic.twitter.com/6ywwauWSCQ

— Callum Castel (@callumcasteln) May 20, 2023