US OPEN: Πρόωρο τέλος για τον Νικ Κύργιο—Έσπασε δύο ρακέτες μέσα στο γήπεδο

Το όνειρο του Νικ Κύργιου για τον πρώτο του τίτλο Grand Slam θα πρέπει να περιμένει. Το Νο. 25 του κόσμου έχασε στο US OPEN με 5-7, 6-4, 5-7, 7-6 (7-3), 4-6 στο ματς των τριών ωρών και 39 λεπτών.

Σίγουρα δεν διαχειρίστηκε με τον καλύτερο τρόπο την ήττα καθώς φανερά εκνευρισμένος χτύπησε και έσπασε δύο ρακέτες στο γήπεδο.

Με τη νίκη, ο Khachanov, που είναι στο Νο 27, προκρίνεται για πρώτη φορά στα ημιτελικά ενός slam. Θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή το Νο. 5 Κάσπερ Ρουντ για μια θέση στον αγώνα πρωταθλήματος.

A meltdown from Nick Kyrgios after losing in the US Open quarterfinal! pic.twitter.com/hUTaihlTBF

