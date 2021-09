US OPEN: Ο Μεντβέντεφ κέρδισε το τουρνουά νικώντας τον σπουδαίο Τζόκοβιτς

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είναι ο νέος “βασιλιάς” στο US Open. O Ρώσος που είναι στο Νο2 κόσμου κατέκτησε το 1ο Grand Slam αφού επικράτησε σε 2.15 με 6-4, 6-4, 6-4 του Νο1 Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό στη Νέα Υόρκη.

O Μεντβέντεφ έγινε ο 1ος Ρώσος μετά από τον Μαράτ Σάφιν (2000) που κατακτά το US Open και μόλις ο 2ος στην ιστορία ενώ ο Σέρβος παρέμεινε στα 20 Grand Slam μαζί με τον Ρότζερ Φέντερερ και τον Ράφα Ναδάλ.

BP down early in the second set Medvedev hits this backhand. The shot that arguably defined this set and maybe even the match? #USOpen pic.twitter.com/EXLDRSf2t0

“I want to say sorry… for me, you are the greatest tennis player in history”

“Έχω πολύ άγχος για την ομιλία μου. Θέλω να πω ένα συγγνώμη στους fans του Νόβακ και τον ίδιο, όλοι ξέρουμε γιατί πήγαινε σήμερα. Για μένα είσαι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία” είπε απευθυνόμενος στον Τζόκοβιτς.

Η γυναίκα του Μεντβέντεφ στην οποία ήθελε να αφιερώσει τη νίκη για την τρίτη επέτειο τους.

Medvedev before the final: “Today is my third wedding anniversary. I would like to make a perfect gift to my wife by winning the title!”

You did it Meddy

(Via Eurosport)#USOpen2021 #USOpen pic.twitter.com/qxNIJe6XjO

— FirstSportz (@SportzFirst) September 12, 2021