United Cup: Μεγάλη νίκη για την Μαρία Σάκκαρη – Έδωσε το προβάδισμα στην Ελλάδα κόντρα στην Κροατία

Μία νίκη μακριά από την πρόκριση στα ημιτελικά του United Cup, που θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ βρίσκεται πλέον η Ελλάδα, χάρη στη νίκη που σημείωσε η Μαρία Σάκκαρη απέναντι στην Πέτρα Πάρτιτς με 6-3, 6-3 σε 1 ώρα και 39 λεπτά.

Αν και στον πρώτο αγώνα του τελικού του Περθ ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κροατία, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ ηττήθηκε από την Ντόνα Βέκιτς με 6-2, 6-0, εν συνεχεία ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 6-0, 6-7, 7-5 του Μπόρνα Τσόριτς. Με τη νίκη της Σάκκαρη, η Ελλάδα προηγείται με 2-1 και σειρά παίρνει η μάχη ανάμεσα στον Στέφανο Σακελλαρίδη που πήρε ξανά, όπως και χθες τη θέση του Μάικ Περβολαράκη απέναντι στον Μπόρνα Γκόγιο.

A pumped up @mariasakkari gives Team Greece a 2-1 lead at the City Finals in Perth#UnitedCup pic.twitter.com/vy2C91GXMn

— United Cup (@UnitedCupTennis) January 4, 2023