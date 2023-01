United Cup: Άνετη νίκη για Τσιτσιπά και μία… ανάσα από την πρόκριση η Ελλάδα

Επιβλήθηκε του Νταβίντ Γκοφάν ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικρατώντας με 2-0 σετ και έτσι η Ελλάδα έκανε το 1-1 απέναντι στο Βέλγιο για το United Cup.

Έτσι επανήλθε η ισορροπία σε σειρά αγώνων με το Βέλγιο έπειτα από την ήττα της Δέσποινας Παπαμιχαήλ από την Άλισον Φαν Έετφανκ.

Η νίκη του Τσιτσιπά έφερε την ελληνική ομάδα ακόμα πιο κοντά στην πρωτιά του ομίλου και στον τελικό του Περθ, καθώς χρειάζεται ακόμη μια νίκη στις συνολικά τρεις αναμετρήσεις της Τρίτης (3/1).

Το ξεκίνημα του Τσιτσιπά ήταν εξαιρετικό με τον Έλληνα τενίστα να φτάνει πρώτος σε break παίρνοντας προβάδισμα 3-1, αλλά τον Γκοφάν να απαντάει άμεσα μειώνοντας σε 3-2 και αμέσως μετά σε 3-3.

Στο επόμενο service-game του Γκοφάν, ο Έλληνας τενίστας έφτασε σε 2ο break (5-3).

Το 2ο σκέλος του αγώνα άρχισε με τον Τσιτσιπά να κάνει ένα τεράστιο hold σβήνοντας αρχικά το διπλό break-point του Γκοφάν (15/40) και στη συνέχεια έσβησε ακόμη ένα ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Μάλιστα στο αμέσως επόμενο service-game του Βέλγου ο Τσιτσιπάς βρήκε break παίρνοντας προβάδισμα 3-2 το οποίο “εξαργύρωσε” λίγο αργότερα μ’ ένα δύσκολο hold (4-2). Από εκεί και πέρα όλα έγιναν απλά για τον Τσιτσιπά που με νέο break έκανε το 5-2.

An impressive display from @steftsitsipas, defeating David Goffin 6-3 6-2 to level the tie#UnitedCup pic.twitter.com/qiQ4YkyhHh

— United Cup (@UnitedCupTennis) January 2, 2023