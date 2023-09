Τρομακτικό ατύχημα σε αγώνα με μηχανές στην Πολωνία – ΒΙΝΤΕΟ

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Βρετανός αστέρας των αγώνων ταχύτητας με μοτοσικλέτες Τσαρλς Ράιτ, έπειτα από ένα τρομακτικό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Πολωνία.

Σύμφωνα με τη New York Post το ατύχημα συνέβη όταν ο Ράιτ έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, αφού το μπροστινό της λάστιχο χτύπησε στο πίσω λάστιχο ενός αντιπάλου. Το αποτέλεσμα ήταν η μοτοσυκλέτα του να πεταχτεί στο προστατευτικό τοιχίο.

Ο άτυχος μοτοσικλετιστής, με βάση σελίδα που έχει δημιουργηθεί για εκείνον στο GoFundMe, μετά το ατύχημα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Βρότσλαβ σε σταθερή κατάσταση, αλλά πονάει πολύ και δυσκολεύεται να κινηθεί.

«Ο Τσαρλς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο στη Βρότσλαβ και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον αυχένα το πρωί της Δευτέρας. Υπέστη επίσης πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία. Αν και η κατάστασή του είναι σταθερή, ο Τσαρλς πονάει πολύ και δεν είναι πολύ ευκίνητος».

To. Się. Po. Prostu. Nie. Dzieje. Chcieliśmy meczu, o którym będziemy mówili latami, to mamy. Ale nie dokładnie o to nam chodziło… Charles Wright zapoznał się z wrocławskim torem niestety zbyt dobrze… 🤞🤞🤞#WROTOR pic.twitter.com/i1LXUJFl9l

— Park Maszyn (@ParkMaszyn) September 10, 2023