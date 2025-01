Τότεναμ: Ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Μπετανκούρ – «Μιλάει και έχει τις αισθήσεις του»

Η Τότεναμ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση του Ροντρίγκο Μπετανκούρ, δίνοντας καθησυχαστικά μηνύματα στους φιλάθλους της ομάδας.

«Επιβεβαιώνουμε ότι ο Ροντρίγκο έχει τις αισθήσεις του, επικοινωνεί κανονικά και θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο», ανέφερε η επίσημη ενημέρωση της ομάδας του Λονδίνου. Την ίδια στιγμή, η Λίβερπουλ ευχήθηκε στον ποδοσφαιριστή «ταχεία ανάρρωση» μέσω των κοινωνικών δικτύων.

We can confirm Rodrigo is conscious, talking and will go to hospital for further checks.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 8, 2025