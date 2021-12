Το συγκινητικό μήνυμα του Μέσι στον Αγουέρο: Σε αγαπώ πολύ φίλε

Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε τον μεγάλο του φίλο Σέρχιο Αγουέρο, ο οποίος αναγκάστηκε σήμερα να ανακοινώσει την αποχώρησή του από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο λόγω καρδιακού προβλήματος.

Ο Μέσι έγραψε στον λογαριασμό του στο Instagram, ένα συγκινητικό μήνυμα:

«Πρακτικά μια ολόκληρη καριέρα μαζί, Κουν. Ζήσαμε πολύ όμορφες στιγμές και άλλες που δεν ήταν τόσο όμορφες, όλες αυτές μας έκαναν να έρθουμε πιο κοντά όλο και περισσότερο και να είμαστε περισσότεροι φίλοι. Και θα συνεχίσουμε να τις ζούμε μαζί έξω από το γήπεδο. Με τη μεγάλη χαρά που σήκωσες το Κύπελλο Αμερικής, τόσο λίγο πριν, με όλα τα επιτεύγματα που έκανες στην Αγγλία. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα πονάει πολύ να βλέπεις πώς πρέπει να σταματήσεις να κάνεις αυτό που σου αρέσει περισσότερο εξαιτίας αυτού που συνέβη εσύ. Σίγουρα θα συνεχίσεις να είσαι ευτυχισμένος γιατί είσαι άνθρωπος που μεταδίδεις την ευτυχία και όσοι σε αγαπάμε θα είμαστε μαζί σου. Τώρα ξεκινά ένα νέο στάδιο της ζωής σου και είμαι πεπεισμένος ότι θα το ζήσεις με χαμόγελο και με όλη την ψευδαίσθηση που βάζεις σε όλα.

Ό,τι καλύτερο σε αυτό το νέο στάδιο!!! Σε αγαπώ πολύ φίλε, θα μου λείψει πολύ να είμαι μαζί σου στο γήπεδο όταν παίζαμε μαζί με την Εθνική!!!».

Σέρχιο Αγουέρο: “Λύγισε” όταν ανακοίνωσε ότι σταματάει το ποδόσφαιρο – ΒΙΝΤΕΟ

Νωρίτερα με δάκρυα στα μάτια ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Αργεντινής Σέρχιο Αγουέρο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο , σε ηλικία 33 ετών, καθώς διαγνώστηκε με καρδιακή πάθηση.

Έριξε έτσι αυλαία σε μια καριέρα 18 ετών, κατά την οποία πέτυχε περισσότερα από 400 γκολ.

Ο Αγουέρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο στις 30 Οκτωβρίου, αφού αντιμετώπισε πόνους στο στήθος και αναπνευστικές δυσκολίες στην ισοπαλία (1-1) της Μπαρτσελόνα με την Αλαβές. Ο σύλλογος λίγες ημέρες αργότερα ανακοίνωσε ότι ο ποδοσφαιριστής θα μείνει εκτός γηπέδων για τουλάχιστον τρεις μήνες, έπειτα από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

«Αυτή η συνέντευξη Τύπου είναι για να ενημερώσω ότι αποφάσισα να σταματήσω να παίζω ποδόσφαιρο. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά είμαι ήσυχος με την απόφαση που πήρα», είπε συγκινημένος ο Αγουέρο στο «Καμπ Νου». «Είναι μια απόφαση που πήρα για να διαφυλάξω την υγεία μου. Είναι αυτό που μου είπαν οι γιατροί… ότι δηλαδή θα ήταν καλύτερα να σταματήσω να παίζω. Πήρα την απόφαση πριν από περίπου 10 ημέρες. Είμαι πολύ υπερήφανος για την καριέρα μου, ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ήθελα απλώς να γίνω επαγγελματίας παίκτης και δεν πίστευα ποτέ ότι θα έπαιζα στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

“It’s a very difficult moment … it’s for my health.”

— @aguerosergiokun pic.twitter.com/DYBjqqSQf2

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 15, 2021