Το σήκωσε στο Βανκούβερ η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου – Πρώτος WTA τίτλος της καριέρας της

Τεράστια επιτυχία για την Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου, η οποία στο Βανκούβερ κατέκτησε τον πρώτο WTA τίτλο της καριέρας της.

Η Ελληνίδα τενίστρια, που ξεκίνησε από τα προκριματικά του στο τουρνουά του Βανκούβερ, έφτασε ως τον τελικό όπου αντιμετώπισε την Ιταλίδα Λούσια Μπρονζέτι (Νο66 στον κόσμο). Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και νίκησε την Ιταλίδα τενίστρια με 2-0 σετ (6-2, 6-4) σε μόλις 77 λεπτά.

Με την κατάκτηση του τίτλου αυτού, η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου μπαίνει ξανά στο Top150 στον κόσμο. Από τη Δευτέρα η Ελληνίδα τενίστρια θα βρίσκεται στο Νο143, σημειώνοντας άνοδο 96 θέσεων.

OH MY… OH MY… OH MY GODDDDDD

(Q) Valentini Grammatikopoulou 🇬🇷 wins completely out of nowhere the 🏆 of the 125K in Vancouver after beating Top 100 player Lucia Bronzetti 🇮🇹! 😳😍

Back into the Top 150 pic.twitter.com/8Q3UDNLOA4

— Siem 🇳🇱 (@SiemBlueboom) August 21, 2022