Συμφωνία – μαμούθ στο Champions League: Επίσημος αεροπορικός συνεργάτης η Qatar Airways – Στα 500 εκατ. ευρώ το deal

Η Qatar Airways έγινε ο επίσημος αεροπορικός συνεργάτης του Champions League, σε μια συμφωνία που ισχύει έως το 2030, μία συμφωνία περιλαμβάνει επίσης δικαιώματα χορηγίας για το UEFA Super Cup, το UEFA Youth League και το UEFA Champions League σάλας και σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα sportbusiness θα φτάσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

«Η Qatar Airways και η UEFA είναι ενωμένοι στο πάθος τους για τον αθλητισμό και την παγκόσμια επιχειρηματική αριστεία. Αυτή η κοινή δέσμευση είναι το θεμέλιο της μακροχρόνιας συνεργασίας μας καθώς προσπαθούμε να παρέχουμε στους οπαδούς του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο εξαιρετικές εμπειρίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας σε άλλο επίπεδο καθώς ξεκινάμε μια νέα εποχή του UEFA Champions League», δήλωσε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Η Qatar Airways συμμετέχει στην «ομάδα» των BET365, Crypto.com, FedEx, Heineken, Just Eat Takeaway.com, Mastercard, PepsiCo και PlayStation, ως χορηγοί του Champions League.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση

.@championsleague 🤝 Qatar Airways

We’re heading to the UEFA Champions League as the new airline partner @ChampionsLeague ⚽️

A season of new highs awaits… @KAKA @FabrizioRomano @rioferdy5 @SakinaKarchaoui @OussiFooty #QatarAirways #UCLxQR pic.twitter.com/NrnKmWYnAj

— Qatar Airways (@qatarairways) September 19, 2024