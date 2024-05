Super League: Ώρα στέψης – Live τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των playoff

Η τελευταία πράξη του… πρωταθλήματος της Super League, παίζεται απόψε. Λίγο πριν από τις 22:00 θα γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο νέος πρωταθλητής Ελλάδας για την σεζόν 23-24.

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κόντρα σε Λαμία και Άρη αντίστοιχα θα ρίξουν την τελευταία τους… ζαριά προκειμένου να πάρουν το τρόπαιο του ελληνικού πρωταθλήματος, σπίτι τους.

Η χρονιά κλείνει και με ένα ακόμα ντέρμπι που δεν είναι άλλο από το ντέρμπι «αιωνίων», ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Λεωφόρου. Με ήττα οι πράσινοι θα μείνουν εκτός τροχιάς Ευρώπης, τουλάχιστον μέσω του πρωταθλήματος, γιατί έχουν και την τελευταία τους ευκαιρία μέσω του κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Άρη στον τελικό.

Οι Πειραιώτες θέλουν ισοπαλία ή νίκη για να εξασφαλίσουν την τρίτη θέση και να πάρουν το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ωστόσο, αν δεν τα καταφέρει σήμερα ο Ολυμπιακός, θα περιμένει τον ΠΑΟ ή τον Άρη στον τελικό προκειμένου να δει αν θα προκριθεί στα προκριματικά του Conference League, ενώ μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο τελικός της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης όπου στις 29 Μαΐου θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Conference League.

Ανακοινώθηκε πριν από λίγο η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο εντός με την Λαμία με την έκπληξη να ακούει στο όνομα Λιούμπιτσιτς.

Κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Αθανασιάδης.

Στην άμυνα οι Ρότα, Βίντα, Κάλενς και Χατζισαφί.

Στον άξονα οι Σιμάνσκι-Γιόνσον και Λιούμπισιτς. Επίσης στην ενδεκάδα της ΑΕΚ είναι οι Τσούμπερ, Άμραμπατ και Λιβάι Γκαρσία.

Από την άλλη με πολλές αλλαγές θα αγωνιστεί και η Λαμία.

Για τους φιλοξενούμενους ο Λεωνίδας Βόκολος επέλεξε στο αρχικό σχήμα τους: Χατζηεμμανουήλ, Βασιλαντωνόπουλο, Τζανετόπουλο, Γιαννούτσο, Σίντκλεϊ, Τζανδάρη, Σαντάνα, Τερεζίου, Τόσιο, Μάλτσι και Σλίβκα.

Ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο τη νίκη στην τελευταία αγωνιστική των playoffs, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να παρατάσσει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα στο ματς με τον Άρη.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Κοτάρσκι με τετράδα στην άμυνα τους Ράχμαν Μπάμπα, Μιχαηλίδη (σ.σ. απόντος του τιμωρημένου Κουλιεράκη), Κεντζιόρα και Σάστρε απ΄τα αριστερά προς τα δεξιά

Στα χαφ επανέρχεται ο Σβαμπ στο πλευρό του Μεϊτέ, με την επιθετική τριπλέτα να αποτελείται από τους Τάισον, Κωνσταντέλια, Αντρίγια. Στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Μπράντον Τόμας.

Από την άλλη μεριά, ο Άκης Μάντζιος παρατάσσει την ομάδα του με αρκετά βασικές επιλογές, ρίχνοντας στο παιχνίδι όλα του τα όπλα. Στον πάγκο και στην αποστολή και ο Βέλεθ.

Κουέστα, Οντουμπάτζο, Μοντόγια, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Ζουλ, Φερστράτε, Νταρίντα, Σουλαϊμάνοφ, Σαβέριο, Μορόν.

Με βασικό τον Ζοάο Καρβάλιο πηγαίνει ο Ολυμπιακός στη Λεωφόρο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Μεντιλίμπαρ να παρατάσσει τους Πειραιώτες με σύστημα 4-3-3.

Συγκεκριμένα, ο Τζολάκης ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Κάρμο και Ρίτσαρντς στην τετράδα της άμυνας. Ο Έσε με τον Όρτα και τον Καρβάλιο θα βρίσκονται στο κέντρο, ενώ την επιθετική τριπλέτα συνθέτουν οι Ποντένσε, Φορτούνης και Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ρίτσαρντς, Έσε, Όρτα, Καρβάλιο, Ποντένσε, Φορτούνης, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today's match against Panathinaikos is powered by Stoiximan!

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 19, 2024